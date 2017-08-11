Прокуратура направила представление в правительство области в связи с обрушением здания Речного вокзала

Прокуратура области проверила соблюдение законодательства об объектах культурного наследия в связи с обрушением здания Речного вокзала

В деятельности должностных лиц государственных органов и учреждений выявлено ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по обеспечению достаточных и своевременных мер к его сохранности, а также полномочий по осуществлению регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Представление направлено в адрес заместителя председателя правительства Тверской области Меньщикова А.В.

В течение месяца чиновники должны прислать результаты внутренней проверки. В ней они должны рассказать о мерах, которые принимались для сохранения здания Речного вокзала. Назвать имена виновных и рассаказть о дальнейшей судьбе вокзала.