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Прокуратура направила представление в правительство области в связи с обрушением здания Речного вокзала

11 Августа 2017 12:19
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Прокуратура области проверила соблюдение законодательства об объектах культурного наследия в связи с обрушением здания Речного вокзала

В деятельности должностных лиц государственных органов и учреждений выявлено ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по обеспечению достаточных и своевременных мер к его сохранности, а также полномочий по осуществлению регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Представление направлено в адрес заместителя председателя правительства Тверской области Меньщикова А.В.

В течение месяца чиновники должны прислать результаты внутренней проверки. В ней они должны рассказать о мерах, которые принимались для сохранения здания Речного вокзала. Назвать имена виновных и рассаказть о дальнейшей судьбе вокзала.

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Метки: обрушение здания Речного вокзала прокуратура области
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Комментарии (6)

  • guset 
    Ну наконец-то хоть прокуроры почесались. Город с нетерпением хочет узнать имена уродов, которые лишили его части души.
    11.08.2017 13:35
    0 | 6

  • tverlaw 
    Прокурору Тверской области нужно вызвать Руденю на ковёр и пропесочить как следует.......
    11.08.2017 14:06
    0 | 3

  • fen 15 
    Посмотрим на ответ чиновников.
    11.08.2017 14:23
    0 | 4

    • Ин окентий 
      отпишутся... или в клинику с "сердечным приступом"... а потом замнется, как всегда никого не накажут.
      11.08.2017 14:37
      0 | 2

  • Житель подземелья 
    "они у нас уже не работают", "не смогли найти денег/инвестора" и прочие стандартные отмазки...
    11.08.2017 15:16
    0 | 3

  • DenBlldenn 
    Виноватым уже объявлен инвестор, тот самый которого не смогли найти.
С него и взятки гладки, а больше никто не виноват...
    11.08.2017 16:03
    0 | 2
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