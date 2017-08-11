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В Тверской области бешенством болеют даже землеройки

11 Августа 2017 11:47
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В Тверской области специалисты ветеринарной лаборатории выявили новые случаи бешенства. Во-первых, смертельно опасный вирус обнаружили у землеройки: труп зверька нашёл местный житель поселка Солнечный Вышневолоцкого района. Возможно, мужчина просто заинтересовался необычным видом землеройки (похожа на мышь, но с вытянутой мордочкой в виде хоботка) и отнёс её на анализ. Эта находка вызывает серьёзные опасения, поскольку вирус бешенства был даже у столь маленького животного, которым часто питаются кошки, а также другие дикие хищники.
 
Также вирус заболевания был выявлен у двух лисиц, обеих обнаружили в Калининском районе: первую — в одном из дворов деревни Бочарниково, вторую – в деревне Садыково.  

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Метки: бешенство бешенство диких животных землеройка
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Комментарии (2)

  • Эго 
    А вот  и нашлась причина всему происходящему в Твери и ТО - вирус бешенства поразил  всех и вся
    11.08.2017 13:22
    0 | 1

  • TvereZ 
    Ща угадаю....
Это был пропадлый без вести кртек? )))
    11.08.2017 15:21
    0 | 1
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