В Тверской области бешенством болеют даже землеройки

В Тверской области специалисты ветеринарной лаборатории выявили новые случаи бешенства. Во-первых, смертельно опасный вирус обнаружили у землеройки: труп зверька нашёл местный житель поселка Солнечный Вышневолоцкого района. Возможно, мужчина просто заинтересовался необычным видом землеройки (похожа на мышь, но с вытянутой мордочкой в виде хоботка) и отнёс её на анализ. Эта находка вызывает серьёзные опасения, поскольку вирус бешенства был даже у столь маленького животного, которым часто питаются кошки, а также другие дикие хищники.



Также вирус заболевания был выявлен у двух лисиц, обеих обнаружили в Калининском районе: первую — в одном из дворов деревни Бочарниково, вторую – в деревне Садыково.