В Тверь на вертолете доставили мальчика, пострадавшего из-за хлопка газа в доме

10 августа в Торопец вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Помощь медиков из Твери потребовалась 13-летнему мальчику, который пострадал в результате хлопка бытового газа в доме. На месте было принято решение доставить ребенка в областную столицу Твери.

ЧП произошло в деревне Пятницкое Торопецкого района. Ребенок 2004 года рождения получил ожоги, его госпитализировали в местную ЦРБ. Как сообщало УМЧС по Тверской области, произошла утечка газа из водонагревателя, находящегося в ванной комнате.