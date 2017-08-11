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В Тверской области глава сельского поселения незаконно выделила квартиры своим родственникам

11 Августа 2017 10:29
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В отношении главы Зареченского сельского поселения Максатихинского района возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления».

Как сообщает региональное СУ СК, в период с 2006 по 2016 года глава поселения незаконно выделила в многоквартирном доме, предназначенном для переселения граждан из ветхого жилья, три квартиры своим родственникам, не входящим в эту категорию. Дом в поселке Ривицкий Максатихинского района построен на бюджетные средства по адресной программе Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.

В результате незаконного распределения квартир Фонду содействия реформированию ЖКХ и бюджету Тверской области причинен ущерб в размере более 3 миллионов 500 тысяч рублей.

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Метки: злоупотребление должностными полномочиями незаконное выделение жилья
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Комментарии (5)

  • леха мамонтов 
    не удивляет ни сколько сват брат в трэнде остальные лесом
    11.08.2017 10:58
    0 | 1

  • bae99 
    Интересно, а член какой партии эта глава?
    11.08.2017 11:22
    0 | 4

    • Serge 
      Других не бывает.
      11.08.2017 11:34
      0 | 3

    • RSERG 
      У Бертрана спросите.
      11.08.2017 15:45
      0 | 0

  • леха мамонтов 
    известное дело какой им можно у них галерник свой
    11.08.2017 11:28
    0 | 0
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