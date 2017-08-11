В Тверской области глава сельского поселения незаконно выделила квартиры своим родственникам

В отношении главы Зареченского сельского поселения Максатихинского района возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления».

Как сообщает региональное СУ СК, в период с 2006 по 2016 года глава поселения незаконно выделила в многоквартирном доме, предназначенном для переселения граждан из ветхого жилья, три квартиры своим родственникам, не входящим в эту категорию. Дом в поселке Ривицкий Максатихинского района построен на бюджетные средства по адресной программе Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.

В результате незаконного распределения квартир Фонду содействия реформированию ЖКХ и бюджету Тверской области причинен ущерб в размере более 3 миллионов 500 тысяч рублей.