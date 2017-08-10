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Молоковскую ЦРБ отремонтируют в 2018 году и купят новый социальный автомобиль

10 Августа 2017 21:55
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В Молоковской центральной районной больнице планируют в 2018 году заменить оконные и дверные блоки, также расматривается вопрос о замене рентгеновского аппарата. Учреждение уже готовит заявку на получение поддержки из областного бюджета. 

Молоковская центральная районная больница имеет структурные подразделения: поликлинику, стационар, службу скорой помощи, пять фельдшерско-акушерских пунктов, три офиса врача общей практики. В учреждении 24 койки дневного и 25 коек круглосуточного пребывания, из них 15 – для оказания паллиативной помощи, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области. 

В 2017 году к работе здесь приступили педиатр и стоматолог. Вакантными пока остаются места гинеколога и фельдшера скорой помощи. Всего в больнице работает 8 врачей, 43 человека среднего медперсонала.

Еще одним позитивным изменением в районе станет покупка нового социального автомобиля. Машина, которая сейчас работает на базе центра соцобслуживания населения, сильно изношена. А услуга «социальное такси» востребована: пожилые люди пользуются им для поездок в медучреждения районного и областного центров. По поручению губернатора вопрос обновления автопарка социальной службы будет проработан в течение недели.

Кроме этого, губернатор на встрече с ветеранами района сказал, что до 2020-2021 года района газифицируют. 

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Метки: молоковский район молоковская црб социальная сулжба в молоково правительство тверской области
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