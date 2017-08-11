Росрыболовство увеличит количество рейдов на озёрах Тверской области

В Тверской области планируется привлекать силы и средства регионального подразделения МЧС России при проведении рейдов по охране водных биологических ресурсов. Первый такой совместный рейд проведут до начала зимы. Предложение было озвучено на совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса региона, в котором принял участие глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Илья Шестаков дал поручение увеличить количество рейдов на Селигере и других озерах Волговерховья. Кроме этого он обратил внимание на необходимость более активной пропаганды бережного отношения к природным ресурсам. Такая работа, по его мнению, должна начинаться со школьной скамьи.

По информации Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, за первое полугодие 2017 года в Тверской области проведено 877 рыбоохранных рейдов. Выявлено более тысячи нарушений природоохранного законодательства РФ, составлено 925 протоколов об административных правонарушениях. Основная часть касается несоблюдения правил рыболовства. Совместно с правоохранительными органами проведено более 40 рейдов. У нарушителей изъято более 1800 сетей, 24 транспортных средства, более 600 кг водных биологических ресурсов.