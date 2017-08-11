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Программу Росрыболовства по зарыблению водоёмов Тверской области разработают за два месяца

10 Августа 2017 19:01
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Программа Росрыболовства по зарыблению водоемов Тверской области будет разработана в течение двух месяцев. Соответствующее поручение дал руководитель ведомства Илья Шестаков 10 августа на совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса региона в Конаково. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области. 

- Надо рассчитать по приемным емкостям и посмотреть, какие объекты будут востребованы для зарыбления. Думаю, за два месяца мы в состоянии сделать программу, - отметил Илья Шестаков.

Илья Шестаков дал поручение активнее формировать участки на водных объектах региона, где возможно рыборазведение. Глава Росрыболовства также сообщил о готовности предоставлять софинансирование в рамках ведомственной программы развития рыбохозяйственного комплекса.

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Метки: правительство тверской области рыболовство
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Комментарии (3)

  • kudimov 
    Лазурь надо зарыбить, а то чайкам жрать нечего, на помойках кучкуются.
    10.08.2017 19:32
    0 | 0

    • comarwlad 
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      11.08.2017 00:02
      0 | 0

  • arcadi007 
    Волговерховье уже давно на безрыбье сидит.
Москали всё выловили что можно.
    10.08.2017 20:30
    0 | 0
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