Программу Росрыболовства по зарыблению водоёмов Тверской области разработают за два месяца

Программа Росрыболовства по зарыблению водоемов Тверской области будет разработана в течение двух месяцев. Соответствующее поручение дал руководитель ведомства Илья Шестаков 10 августа на совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса региона в Конаково. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

- Надо рассчитать по приемным емкостям и посмотреть, какие объекты будут востребованы для зарыбления. Думаю, за два месяца мы в состоянии сделать программу, - отметил Илья Шестаков.

Илья Шестаков дал поручение активнее формировать участки на водных объектах региона, где возможно рыборазведение. Глава Росрыболовства также сообщил о готовности предоставлять софинансирование в рамках ведомственной программы развития рыбохозяйственного комплекса.