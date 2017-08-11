Программу Росрыболовства по зарыблению водоёмов Тверской области разработают за два месяца

Программа Росрыболовства по зарыблению водоемов Тверской области будет разработана в течение двух месяцев. Соответствующее поручение дал руководитель ведомства Илья Шестаков 10 августа на совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса региона в Конаково. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
- Надо рассчитать по приемным емкостям и посмотреть, какие объекты будут востребованы для зарыбления. Думаю, за два месяца мы в состоянии сделать программу, - отметил Илья Шестаков.
Илья Шестаков дал поручение активнее формировать участки на водных объектах региона, где возможно рыборазведение. Глава Росрыболовства также сообщил о готовности предоставлять софинансирование в рамках ведомственной программы развития рыбохозяйственного комплекса.
Комментарии (3)
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arcadi007
10.08.2017 20:30
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