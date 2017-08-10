В лесу Тверской области неделю назад пропал 80-летний пенсионер

Виталий Поляков, уроженец города Химки, предположительно, 3 августа ушел из деревни Язвище Спировского района за ягодами и пропал. Об этом сообщает Тверской поисково-спасательный отряд "СОВА".

Приметы: рост 175-180 см, голубые глаза, волосы седые . Особые приметы: ниже колен шрамы на ногах, не на всех пальцах фаланги сгибаются до конца.

Был одет (предположительно): куртка и штаны защитного цвета, резиновые сапоги, кепка.

Мог уехать в Химки или Вышний Волочек.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам 8-910-937-38-50 или 102.