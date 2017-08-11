Тверская область предлагает наделить ГИМС функциями по рыбоохране

Верхневолжье выступит с законодательной инициативой по наделению сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам функциями по рыбоохране, сообщил губернатор Игорь Руденя 10 августа во время рабочей поездки в Конаково. Это и другие предложения региона по улучшению системы охраны водных биоресурсов поддержал заместитель Министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

- Госинспекция по маломерным судам обладает материально-технической базой и офисами на берегах водоёмов, сотрудники аттестованы. Если удастся совместить возможности ГИМС и рыбоохраны, это будет синергия, дополнительное усиление для выполнения полномочий по охране водных биологических ресурсов, — сказал Игорь Руденя.

Глава Росрыболовства поддержал инициативы региона и отметил заинтересованность Тверской области в совместной работе по защите биоразнообразия водоёмов.

- Нужно дать возможность субъектам направлять часть средств именно на рыбоохрану. Сейчас они лишены самой важной функции — не могут составлять административные протоколы в отношении нарушителей, — сказал Илья Шестаков.

По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству, в настоящее время прорабатывается вопрос по наделению сотрудников рыбнадзора, охотнадзора и лесной охраны перекрёстными полномочиями, что позволит этим службам составлять протоколы о нарушениях требований законодательства в сфере рыбоохраны.

В ходе визита в Конаково 10 августа Игорь Руденя и Илья Шестаков приняли участие в торжественном открытии нового цеха Конаковского завода по осетроводству и выпуске мальков стерляди в Иваньковское водохранилище.

Обновлённые мощности предприятия рассчитаны на производство до 1,2 млн мальков и до 20 тонн рыбопосадочного материала в год. Завод ориентирован на выращивание молоди осетровых рыб для товарных хозяйств и искусственного зарыбления водоёмов Тверской области и других регионов, сообщает правительство Тверской области