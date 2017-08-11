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Тверская область предлагает наделить ГИМС функциями по рыбоохране

10 Августа 2017 16:58
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Верхневолжье выступит с законодательной инициативой по наделению сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам функциями по рыбоохране, сообщил губернатор Игорь Руденя 10 августа во время рабочей поездки в Конаково. Это и другие предложения региона по улучшению системы охраны водных биоресурсов поддержал заместитель Министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

- Госинспекция по маломерным судам обладает материально-технической базой и офисами на берегах водоёмов, сотрудники аттестованы. Если удастся совместить возможности ГИМС и рыбоохраны, это будет синергия, дополнительное усиление для выполнения полномочий по охране водных биологических ресурсов, — сказал Игорь Руденя.

Глава Росрыболовства поддержал инициативы региона и отметил заинтересованность Тверской области в совместной работе по защите биоразнообразия водоёмов.

- Нужно дать возможность субъектам направлять часть средств именно на рыбоохрану. Сейчас они лишены самой важной функции — не могут составлять административные протоколы в отношении нарушителей, — сказал Илья Шестаков.

По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству, в настоящее время прорабатывается вопрос по наделению сотрудников рыбнадзора, охотнадзора и лесной охраны перекрёстными полномочиями, что позволит этим службам составлять протоколы о нарушениях требований законодательства в сфере рыбоохраны.

В ходе визита в Конаково 10 августа Игорь Руденя и Илья Шестаков приняли участие в торжественном открытии нового цеха Конаковского завода по осетроводству и выпуске мальков стерляди в Иваньковское водохранилище.

Обновлённые мощности предприятия рассчитаны на производство до 1,2 млн мальков и до 20 тонн рыбопосадочного материала в год. Завод ориентирован на выращивание молоди осетровых рыб для товарных хозяйств и искусственного зарыбления водоёмов Тверской области и других регионов, сообщает правительство Тверской области

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Метки: гимс функции по рыбоохране игорь руденя
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Комментарии (7)

  • zxcvbnm 
    Бред какой-то. Два различных ведомства с различными направлениями деятельности получат перекрестные функции никак не коррелирующие друг с другом, кроме как что выполняют их на воде.
    10.08.2017 17:43
    1 | 2

    • comarwlad 
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      11.08.2017 00:03
      0 | 0

  • dsmile 
    А если наделить ГИМС функциями губернатора, или наоборот?)
    10.08.2017 17:46
    0 | 3

  • Kolyan 
    А еще наделить полицию и пожарных, ну и скорую помощь можно до кучи. А, да, и Уполномоченного по правам рыб завести надо, ну и парочку общественных советов. Это за Речным присмотреть  было некому, у семи нянек оказалось дитя без глазу, а важнее надзору за поведением рыб в области у нас задач нет!
    10.08.2017 17:50
    0 | 2

  • TverMan 
    Часто ловлю рыбу на Вышневолоцком вдх. ГИМС вижу довольно часто, проверяют наличие спасжилетов и документов на лодку с мотором. Количество сеток в водоеме - запредельное и если ГИМС наряду со своими основными обязанностями будут выполнять некоторые функции Рыбнадзора, то всем "нормальным" рыбакам и особенно рыбе будет значительно комфортнее.
    10.08.2017 19:37
    0 | 2

  • arcadi007 
    Сначала всех сократили до безобразия теперь решили расширить их функции.
Уберите дома с берега Волги в районе Мигалово может и рыба сама плодиться начнет.
    10.08.2017 20:35
    0 | 0

  • Кубит 
    Да
    11.08.2017 00:40
    0 | 0
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