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В Твери за одну ночь сняли около 6 тысяч квадратных метров асфальта

В Твери за одну ночь сняли около 6 тысяч квадратных метров асфальта - ТИА
10 Августа 2017 16:34
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Фоторепортаж

В Твери стартовал второй этап масштабной кампании по ремонту дорог. Ночью с четверга на пятницу началось фрезерование, то есть снятие дорожного покрытия на участке от моста через Тьмаку до Тверского проспекта.

В этом году в городе будет проведена беспрецедентная по масштабам кампания по ремонту дорог. Работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и Москвой, подписанного губернатором региона Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным.

- Москва сейчас уже преображается. Наша задача – не отставать от Москвы, как минимум, в благоустройстве. Привести в порядок асфальт, разметку, пешеходные переходы, светофоры, тротуары и дальше уже фасады домов и озеленение города, - сказал Игорь Руденя.

Ремонт будет произведён на основных магистралях города - от площади Гагарина до посёлка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового Волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь), а также на ряде прилегающих к ним улиц.

Ночью со среды на четверг началось фрезерование участка от моста через Тьмаку до Тверского проспекта. За одну ночь подрядная организация срезала около 6 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Работы будут продолжены ночью с четверга на пятницу.

- Организация, осуществляющая данные работы, планирует ремонтировать порядка 5 тысяч квадратных метров за смену. Таким образом, если нам позволят погодные условия, то к концу воскресенья данный участок будет полностью покрыт новым асфальтом, - пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Санников.

Работы продолжаются круглосуточно. Фрезерование производится только ночью, чтобы минимизировать неудобства автомобилистов. Днём подрядная организация демонтирует рельсы и производит работы по укреплению основания на участках демонтажа. На данный момент на Советской улице снято около 4 тысяч метров рельс.

- Важный момент – это соблюдение сроков. В центральной части города все работы планируется завершить до начала сентября. Мы следим за соблюдением графика и максимально помогаем подрядчикам, чтобы работы были выполнены в срок и качественно, - уточнил депутат Тверской городской Думы Сергей Аксёнов.

После фрезерования начнётся укладка нового дорожного покрытия. Использоваться будет щебёночно-мастичный асфальтобетон. Он применяется на федеральных трассах и отличается большим уровнем прочности, длительным сроком эксплуатации, свойством подавления шума, а также устойчивостью к образованию колеи, сообщает Управление информации Администрации города Твери

 

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Метки: ремонт дорог в твери сняли асфальт
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