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В Твери пока не решили, где Мара Багдасарян будет отбывать обязательные работы

10 Августа 2017 16:14
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У скандально известной московской гонщицы Мары Багдасарян три варианта мест отбывания обязательных работ – МУП «ЖЭК», МУП «ТСАХ» и библиотека имени Герцена. Правда, пока ни в одном из них стритрейсершу не ждут.

23-летняя Мара Багдасарян – частая гостья в судах. Гонщица навсегда была лишена водительских прав из-за медицинских показаний, суд назначил ей суммарно 202 тысячи штрафа по материалам о нарушении ПДД и приговорил к 1 году исправительных работ за попытку с помощью фальшивого больничного листа избежать ранее назначенного административного наказания - убирать территорию. Ее неоднократно останавливали за грубое нарушение ПДД и агрессивную езду. За уклонение от уплаты штрафов, которых у нее накопилось несколько сотен, Мара отбыла два административных ареста сроком 15 и 10 суток.

А известность гонщице принесла скандальная история с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве.

В общей сложности 700 часов обязательных работ Мара будет отбывать в Твери. Ранее в нашу область уже было передано и исполнительное производство, по которому злостная нарушительница ПДД будет выполнять обязательные работы. Наказание в виде обязательных работ исполняют уголовно-исполнительные инспекции. При определении вида  работ, в соответствии с  законом, обязательно учтут её состояние здоровья, возрастные особенности и профессиональные навыки.

В МУП «ЖЭК» ТИА рассказали, что у них на предприятии Мара вряд ли будет работать. МУПу нужны дворники и дорожные рабочие, а у осуждённой есть справка о том, что тяжёлый физический труд её противопоказан. Как бы там ни было, никакой информации  о том, что Багдасарян будет проходить обязательные работы в «ЖЭКе», к ним не поступало.

В «Тверьспецавтохозяйстве» Мару, специализирующемся на вывозе мусора, так же ждут. И извещения об отбывании гонщицей обязательных работ на предприятии тоже не поступало.  

А вот в библиотеке имени Герцена, куда по сообщениям федеральных СМИ, вероятно Мару отправят, работы очень много, сказала корреспонденту ТИА и.о. директора Елена Полякова.

- Никакого постановления об исполнительном производстве мы не получали. Поэтому будет ли Мара Багдасарян отбывать наказание у нас, вообще не известно. Но работы у нас очень много всегда.

А между тем читатели ТИА также комментиурют новости о Маре Багдасарян.

VoToN: Тверские улицы с их проваливающимися колодцами, естественными препятствиями, неадекватными маршрутками и прочим - наказание для стритрейсера покруче чем ИТК :) Задача же исправить человека, так первый же незакрытый люк такую воспитательную работу проведет, что ни одна ИТК обеспечить не сможет)))

MarIvanna: Если бы стояла задача исправить Мару, г-н VoToN, то обязательные работы ей нужно было бы проводить в травматологическом отделении ОКБ в качестве санитарки.
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Метки: Мара Багдасарян обязательные работы
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Комментарии (7)

  • UnCle 
    Какой жэк, какая библиотека? Только в Подиум, распугивать оставшихся! =)
    10.08.2017 16:21
    0 | 1

  • kudimov 
    Раз она экстремалка, то и наказание должно быть экстремальное. Пусть трое суток проведет в здании Речного вокзала.
    10.08.2017 16:27
    0 | 6

  • RVS 
    Такими губищщами только пыль со стеллажей сдувать.
    10.08.2017 16:30
    0 | 6

  • Lilu 
    Борщевик пусть отправят косить))) А вообще, совсем неинтересно, чем она будет заниматься. Прям звЯзда мирового масштаба - каждый шаг освещают.
    10.08.2017 16:51
    0 | 1

  • bae99 
    ТИА, еще раз пять напишет про эту Мару ?
    10.08.2017 16:51
    0 | 0

  • protivvsex 
    морг' само место. естественно санитаркой.
    10.08.2017 16:54
    0 | 0

  • protivvsex 
    морг' само место. естественно санитаркой.
    10.08.2017 16:54
    0 | 0
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