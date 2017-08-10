Начальник подразделения пожарной части брал откаты с премий сотрудников

Осташковский городской судом приговорил к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 8000 рублей начальника подразделения 45-й пожарной части по охране поселка Пено и Пеновского района.

С 29 марта 2010 года по 01 августа 2013 мужчина незаконно издавал приказы о премировании работников пожарной части № 45. Выплаченные по таким приказам деньги работники ПЧ частично отдавали осужденному, либо по его указанию конкретным лицам.

Используя свое служебное положение осужденный присвоил и растратил вверенных ему денежных средств на общую сумму 514 067,26 рублей, сообщает Осташковский городской суд