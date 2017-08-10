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Начальник подразделения пожарной части брал откаты с премий сотрудников

10 Августа 2017 15:38
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Осташковский городской судом приговорил к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 8000 рублей начальника подразделения 45-й пожарной части по охране поселка Пено и Пеновского района.

С 29 марта 2010 года по 01 августа 2013 мужчина незаконно издавал приказы о премировании работников пожарной части № 45. Выплаченные по таким приказам деньги работники ПЧ частично отдавали осужденному, либо по его указанию конкретным лицам.

Используя свое служебное положение осужденный присвоил и растратил вверенных ему денежных средств на общую сумму 514 067,26 рублей, сообщает Осташковский городской суд

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Метки: приговор суда откаты с премий сотрудников осташковский суд
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Комментарии (2)

  • Partisan 
    Многие так делают, но пока только этот лох попался.
    10.08.2017 16:07
    0 | 3

  • Beqbmak 
    это еще про зарплату мертвых душ не говорят..
    10.08.2017 16:51
    0 | 0
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