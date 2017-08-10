В Тверской области утонул мужчина

10 августа в 13.55 в МЧС поступило сообщение о том, что в районе дачного кооператива «Восход» на поверхности воды в акватории озера Кубыча Удомельского района обнаружили тело мужчины.

В 14:25 сотрудники Удомельского инспекторского отделения ГИМС извлекли тело из воды. Личность утонувшего установлена, им оказался мужчина 1991 года рождения. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, сообщает МЧС России по Тверской области