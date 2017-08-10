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Почти 40% питьевой воды в Тверской области не соответствует нормам

10 Августа 2017 14:59
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Об этом говорят результаты проведённых Роспотребнадзором проверок в 2017-м году. Всего Тверской области используется 2546 источников централизованного питьевого водоснабжения и 1916 водопроводов. Доля питьевой воды для населения, не отвечающая санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям – 37%, по микробиологическим показателям – 2%.

Управление Роспотребнадзора провело 31 плановую и 33 внеплановых проверок в отношении водоснабжающих организаций, по результатам которых составлено 74 протокола об административном правонарушении, наложено административных штрафов на сумму более 700 тысяч рублей.

В суд направлено 4 иска, из которых 3 иска судом удовлетворены, 1 находится на рассмотрении,  рассказали в пресс-службе ведомства.

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Метки: питьевая вода роспотребнадзор по тверской области
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Комментарии (1)

  • Ferapont 
    Ждем пресс-релиз Водоканала о несусветных многолетних вливаниях в модернизацию и инновационные технологии очистки водицы тверской.
    10.08.2017 16:23
    0 | 1
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