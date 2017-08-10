Почти 40% питьевой воды в Тверской области не соответствует нормам

Об этом говорят результаты проведённых Роспотребнадзором проверок в 2017-м году. Всего Тверской области используется 2546 источников централизованного питьевого водоснабжения и 1916 водопроводов. Доля питьевой воды для населения, не отвечающая санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям – 37%, по микробиологическим показателям – 2%.

Управление Роспотребнадзора провело 31 плановую и 33 внеплановых проверок в отношении водоснабжающих организаций, по результатам которых составлено 74 протокола об административном правонарушении, наложено административных штрафов на сумму более 700 тысяч рублей.

В суд направлено 4 иска, из которых 3 иска судом удовлетворены, 1 находится на рассмотрении, рассказали в пресс-службе ведомства.