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Энергетики Тверьэнерго рассказали воспитанникам лагеря «Дружба» об опасности электрического тока

10 Августа 2017 14:36
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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» продолжают усиленную работу по профилактике электротравматизма в период школьных каникул. Энергетики совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Тверской области посетили детский лагерь «Дружба» в Калининском районе, где подробно рассказали подросткам о правилах обращения с электрическим током.

Специалисты Тверьэнерго объяснили ребятам, чем может быть опасно электричество в быту, почему нельзя пользоваться зарядными устройствами с повреждённым кабелем, наливать воду в отпариватель включенного утюга или касаться электроприборов мокрыми руками. Особое внимание энергетики уделили правилам поведения вблизи воздушных линий электропередачи, поскольку для того, чтобы получить поражение током, не обязательно прикасаться к оборванным проводам, достаточно подойти к ним на небезопасное расстояние.

В программу урока также вошла практическая часть – демонстрация правил оказания помощи пострадавшему от удара электрическим током на примере учебного манекена-тренажёра «Гоша». Специалисты по охране труда показали детям, как делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. После мастер-класса все желающие смогли самостоятельно попробовать приобретенные навыки оживления на «Гоше». Для закрепления знаний ребятам подарили красочную полиграфическую продукцию с иллюстрациями по основным правилам электробезопасности.

Сотрудники МЧС рассказали ребятам об истории гражданской обороны, а также о назначении средств индивидуальной защиты и показали, как правильно ими пользоваться. Дети примерили лёгкий защитный костюм Л-1 и научились надевать противогаз.

С начала года специалисты Тверьэнерго провели уже порядка ста занятий в школах, детских садах и детских лагерях Тверской области. Вы можете пригласить энергетиков для проведения урока по электробезопасности, позвонив по телефонам отдела по связям с общественностью тверского филиала МРСК Центра 8(4822) 336-289 или 8(4822) 336-528.

 

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Метки: опасность электрического тока мрск тверьэнерго
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