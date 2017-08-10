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В Конаковском районе открыли цех, в котром будут производить малька и молодь осетровых рыб до 1,2 млн штук в год

В Конаковском районе открыли цех, в котром будут производить малька и молодь осетровых рыб до 1,2 млн штук в год - ТИА
10 Августа 2017 13:56
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10 августа губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков приняли участие в торжественном открытии нового цеха Конаковского завода по осетроводству и выпуске мальков стерляди в Иваньковское водохранилище.

В цехе будут производить малька и молодь осетровых рыб — это основное направление работы завода. Заявленная мощность — до 1,2 млн мальков в год и до 20 тонн рыбопосадочного материала. Инвестиции в проект составили более 135 млн рублей.

Реконструкция и модернизация завода велись в рамках федеральной целевой программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. В дальнейшем запланирован капремонт старого рыбоводного корпуса.

- У Тверской области огромный потенциал в сфере аквакультуры. Это наличие большого водного фонда, возможность строительства закрытых помещений для производства рыбы, близость больших центров потребления - Москвы и Санкт-Петербурга. Поддержку в рамках госпрограммы будем оказывать и в дальнейшем, — сказал Илья Шестаков.

Рыбоводческие хозяйства и предприятия могут воспользоваться федеральными субсидиями на возмещение процентных ставок по инвестиционным проектам и краткосрочным кредитам. В этом году впервые за 5 лет субсидии рыбоводческим хозяйствам предоставлены и из бюджета Тверской области. Со следующего года эта мера поддержки будет расширена.

По мнению губернатора, наряду с сохранением водного биоразнообразия и увеличением водно-биологических ресурсов, важно обеспечить эффективную рыбоохрану.

 Конаковский завод открыт в 1973 году и является первым в стране рыбоводческим предприятием индустриального типа. Здесь разработана полноцикловая технология содержания осетровых, получения мальков и производства товарной рыбы. В настоящее время на заводе выращивают малька для товарных хозяйств и искусственного зарыбления, осетра, стерлядь, бестера и другие виды осетровых, в том числе редкие. Накопленный предприятием опыт широко применяется в России и за рубежом, сообщает правительство Тверской области

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Метки: Конаковского завода по осетроводству новый цех осетры
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Комментарии (4)

  • 321pusk 
    На фото уже виден один уверенный и упитанный малек, которого можно отпустить....
    10.08.2017 14:40
    0 | 3

    • abeltv 
      Этот малёк всем малькам малёк.....
      10.08.2017 15:48
      0 | 0

  • awk555 
    Муденя пальчиком показал,что он на ужин хочет!!!
    10.08.2017 15:10
    0 | 1

  • mednoe521 
    Много мальков, но пожалуй на всех чиновников то и не хватит...
    Прикрепленные изображения:
    10.08.2017 16:41
    0 | 0
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