В Конаковском районе открыли цех, в котром будут производить малька и молодь осетровых рыб до 1,2 млн штук в год

10 августа губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков приняли участие в торжественном открытии нового цеха Конаковского завода по осетроводству и выпуске мальков стерляди в Иваньковское водохранилище.

В цехе будут производить малька и молодь осетровых рыб — это основное направление работы завода. Заявленная мощность — до 1,2 млн мальков в год и до 20 тонн рыбопосадочного материала. Инвестиции в проект составили более 135 млн рублей.

Реконструкция и модернизация завода велись в рамках федеральной целевой программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. В дальнейшем запланирован капремонт старого рыбоводного корпуса.

- У Тверской области огромный потенциал в сфере аквакультуры. Это наличие большого водного фонда, возможность строительства закрытых помещений для производства рыбы, близость больших центров потребления - Москвы и Санкт-Петербурга. Поддержку в рамках госпрограммы будем оказывать и в дальнейшем, — сказал Илья Шестаков.

Рыбоводческие хозяйства и предприятия могут воспользоваться федеральными субсидиями на возмещение процентных ставок по инвестиционным проектам и краткосрочным кредитам. В этом году впервые за 5 лет субсидии рыбоводческим хозяйствам предоставлены и из бюджета Тверской области. Со следующего года эта мера поддержки будет расширена.

По мнению губернатора, наряду с сохранением водного биоразнообразия и увеличением водно-биологических ресурсов, важно обеспечить эффективную рыбоохрану.

Конаковский завод открыт в 1973 году и является первым в стране рыбоводческим предприятием индустриального типа. Здесь разработана полноцикловая технология содержания осетровых, получения мальков и производства товарной рыбы. В настоящее время на заводе выращивают малька для товарных хозяйств и искусственного зарыбления, осетра, стерлядь, бестера и другие виды осетровых, в том числе редкие. Накопленный предприятием опыт широко применяется в России и за рубежом, сообщает правительство Тверской области