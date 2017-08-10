В Твери началась благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора, Отдел социального служения и церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии вот уже в пятый раз проводит благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу» для детей из малообеспеченных семей и социальных учреждений.

Акция проходит в период с 10 по 25 августа. Необходимо принести в пункты приема любые канцтовары в любом количестве: карандаши, ручки, фломастеры, краски, тетради, обложки, клей, цветную бумагу, ранцы и другие школьные принадлежности. Никакая помощь не будет лишней.

В преддверии Дня Знаний все собранные подарки будут переданы адресатам.

Пункты приема:

• Тверское епархиальное управление, Отдел социального служения, г.Тверь, ул.Советская, 10. В рабочие дни с 10.00 до 17.00.

• Церковь-часовня иконы Божией Матери «Иверская» при городской больнице №6, г.Тверь, ул. Орджоникидзе, 34. Ежедневно с 9.00до 17.00.

• Часовня иконы Божией Матери «Иверская» при городской больнице №7, г. Тверь, ул.Санкт-Петербургское шоссе, д. 76/1. Ежедневно с 9.00 до 17.00.

• Церковь Воскресения Христова (Трех Исповедников) г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д.38. Ежедневно с 8.00 до 19.00

• Владимирская церковь, г. Тверь, Санкт-Петербургское ш. д.4 корп.2. Ежедневно с 8.00 до 18.00