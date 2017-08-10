tvernews.ru
10 августа Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери началась благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»

10 Августа 2017 13:35
Автор:

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора, Отдел социального служения и церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии вот уже в пятый  раз проводит благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу» для детей из малообеспеченных семей и социальных учреждений.

Акция проходит в период с 10 по 25 августа. Необходимо принести в пункты приема любые канцтовары в любом количестве: карандаши, ручки, фломастеры, краски, тетради, обложки, клей, цветную бумагу, ранцы и другие школьные принадлежности. Никакая помощь не будет лишней.

В преддверии Дня Знаний все собранные подарки будут переданы адресатам.

Пункты приема:

• Тверское епархиальное управление, Отдел социального служения, г.Тверь, ул.Советская, 10.  В рабочие дни с 10.00 до 17.00.

• Церковь-часовня иконы Божией Матери «Иверская» при городской больнице №6, г.Тверь, ул. Орджоникидзе, 34. Ежедневно с  9.00до 17.00.

• Часовня иконы Божией Матери «Иверская» при городской больнице №7, г. Тверь, ул.Санкт-Петербургское шоссе, д. 76/1. Ежедневно с  9.00 до 17.00.

• Церковь Воскресения Христова (Трех Исповедников) г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д.38. Ежедневно с 8.00 до 19.00

• Владимирская церковь, г. Тверь, Санкт-Петербургское ш. д.4 корп.2. Ежедневно с 8.00 до 18.00

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: благотворительная акция собери ребёнка в школу тверская епархия
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери обрушилось здание Речного вокзала

2017-08-08 07:17
119

Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводить анкетирование пациентов

2017-08-07 10:59
85

Церковный и общественный деятель Лейгода выступил против рекламы безалкогольного пива

2017-08-04 13:54
64

Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

2017-08-06 11:51
60

Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

2017-08-07 11:51
57

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

2017-08-08 13:05
55

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
38

Двух человек нет в живых, а яма и ныне там

2017-08-07 15:39
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100