Выходные в Тверской области будут теплыми и дождливыми

Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 11 августа в области переменная облачность. В отдельных районах небольшой кратковременный дождь, днем возможно гроза. Видимость в дожде 4-6 км. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе отдельные порывы 15-20 м/с.

12 августа переменная облачность. Ночью в южных районах небольшой кратковременный дождь, возможно гроза. Днем без осадков.

13 августа переменная облачность. Ночью без осадков. Днем кратковременные дожди, грозы.

Температур в ближайшие три дня ночью + 12..+17, днем +27...+29