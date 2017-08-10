Под Торжком начнутся съёмки мистического фильма

Режиссер Ростислав Мусаев сообщил о том, что сейчас работает над новым полнометражным фильмом «Блаженный», съёмки которого начнутся уже в августе в одной из деревень Тверской области.

В этом году вышла премьера фильма "Герасим" молодого режиссера Ростислава Мусаева о бездомном глухонемом по кличке Герасим, живущем в церковной сторожке. В картине сыграли: Андрей Харыбин, Алексей Шевченков, Вадим Цаллати, Лукерья Ильяшенко, Женя Малахова и многие другие артисты.

Новый фильм Ростислава называется «Блаженный» и носит весьма мистический характер — это единственная информация, которую раскрывает режиссер. Также известно, что действие фильма происходит в 19 веке, и чтобы найти подходящие декорации Ростислав вместе с художником-постановщиком в течение месяца колесили по регионам, объездив Московскую, Тульскую, Ярославскую, Владимирскую, Тверскую области, сообщает портал vmireteatra.ru.

- Идеальную деревню мы нашли недалеко от Торжка, время там словно замерло, - сказал режиссер.