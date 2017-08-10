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Под Торжком начнутся съёмки мистического фильма

10 Августа 2017 12:25
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Режиссер Ростислав Мусаев сообщил о том, что сейчас работает над новым полнометражным фильмом «Блаженный», съёмки которого начнутся уже в августе в одной из деревень Тверской области.

В этом году вышла премьера фильма "Герасим" молодого режиссера Ростислава Мусаева  о бездомном глухонемом по кличке Герасим, живущем в церковной сторожке. В картине сыграли: Андрей Харыбин, Алексей Шевченков, Вадим Цаллати, Лукерья Ильяшенко, Женя Малахова и многие другие артисты.

Новый фильм Ростислава называется «Блаженный» и носит весьма мистический характер — это единственная информация, которую раскрывает режиссер. Также известно, что действие фильма происходит в 19 веке, и чтобы найти подходящие декорации Ростислав вместе с художником-постановщиком в течение месяца колесили по регионам, объездив Московскую, Тульскую, Ярославскую, Владимирскую, Тверскую области, сообщает портал vmireteatra.ru.

- Идеальную деревню мы нашли недалеко от Торжка, время там словно замерло, - сказал режиссер.

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Метки: ростислав мусаев режиссёр ростислав мусаев фильм "блаженный"
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Комментарии (5)

  • kudimov 
    Хах, деревни в Торжокском районе, как в 19 веке! Даже посторонний человек, деятель искусств подметил. Наверно москвичи с новыми стройматериалами - черепицей, сайдингом, заборами из профлиста там еще не нарисовались)
Наверно и актеров и не надо, просто поснимать там и всё - фильм готов.
    10.08.2017 12:34
    1 | 3

    • BARBAdos 
      в Торжокском районе в деревнях с удобным подъездом и боле-менее налаженной инфраструктурой, ну и наличием леса и реки количество москвичей превышает и аборигенов и дачников из Твери или Торжка. Видать данная деревушка - это глухомань какая то с разбитой дорогой, кучей покинутых домов, погостом и полуразрушеной церквухой. И зря режиссер думает, что в 19-ом веке было как сейчас, тогда жизнь в деревнях бурлила - крупные дворы, большие семьи, куча скота, обработанная земля, мельницы и т.д. и т.п. 

У меня деревня тоже можно сказать, что под Торжком, как то нашел статистику 19-го века по деревням - в моей деревушке в 20 дворах жило более 100 человек. А сейчас если не брать дачников, то в 7 домах живет 12 человек...
      10.08.2017 13:03
      0 | 2

  • Ин окентий 
    Если  "Блаженный", то это надо в админисрации снимать... И актеров искать не надо.
    Прикрепленные изображения:
    10.08.2017 12:54
    1 | 6

  • horton 
    Как то название фильма с мистическим жанром ну никак не сочетается...
Больше бы документалистике подошло )))
    10.08.2017 14:23
    0 | 0

  • ЧЕПАЕВ 
    скоро на Речном начнут про войну снимать
    10.08.2017 15:50
    0 | 0
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