В Тверской области мужчина предложил полицейскому 150 000 рублей

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".
10 мая 2017 года в помещении служебного кабинета, расположенного в отделе полиции города Нелидово Тверской области, обвиняемый, не желая чтобы его привлекли к ответственности, предложил 150 тысяч рублей сотруднику полиции за совершение заведомо незаконных действий. Полицейский отказался принимать взятку, обвиняемого задержали.
В ходе предварительного следствия допросили более 10 свидетелей, проведены очные ставки и иные следственные и процессуальные действия.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии (2)
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bae99
10.08.2017 12:23
0
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4
RSERG
10.08.2017 13:30
0
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