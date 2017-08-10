В Тверской области мужчина предложил полицейскому 150 000 рублей

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".

10 мая 2017 года в помещении служебного кабинета, расположенного в отделе полиции города Нелидово Тверской области, обвиняемый, не желая чтобы его привлекли к ответственности, предложил 150 тысяч рублей сотруднику полиции за совершение заведомо незаконных действий. Полицейский отказался принимать взятку, обвиняемого задержали.

В ходе предварительного следствия допросили более 10 свидетелей, проведены очные ставки и иные следственные и процессуальные действия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.