После совместного застолья отец пырнул сына ножом

В полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о госпитализации 28-летнего мужчины с ножевым ранением.

Сотрудники полиции выяснили, что в день происшествия отец и сын вместе выпивали, затем поругались. Отец, 1958, года рождения взял кухонный нож и нанес им удар сыну в шею.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области