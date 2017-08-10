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Каждый может помочь: в Твери проходит благотворительная акция в помощь бездомным животным

Каждый может помочь: в Твери проходит благотворительная акция в помощь бездомным животным - ТИА
10 Августа 2017 11:23
Автор:

10 августа проходит ежемесячная благотворительная акция "Инициативной группы по защите животных" "Десятка десятого". Сегодня каждый может помочь материально подопечным группы, нуждающимся в человеческом участии. Сейчас как никогда жизненно важна любая помощь: очень много тяжелобольных животных и платных передержек. Каждое ваше пожертвование сегодня - это ваше личное участие в спасении жизней бездомных собак и кошек. Группа находится в тяжелом финансовом положении.

Реквизиты для оказания помощи:

4276 8630 3741 6971

Фролова Юлия Александровна

ИНН 7707083893

КПП 690202001

Р/С 40817810163000461622

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 8607 СБЕРБАНКА РОССИИ

БИК 042809679

К/с 30101810700000000679

Номер карты 4276 8630 3741 6971 (Фролова Юлия vk.com/julyfrolowa)

Спасённый волонтерами Инициативной группы кот Сеня:

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Метки: десятка десятого инициативная группа по защите животных твери
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Комментарии (1)

  • oxion 
    А где Наталья Валерьевна П? Или она из другой группы по помощи животным?
Я ей когда-то деньги переводил!
    10.08.2017 12:14
    0 | 0
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