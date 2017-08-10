Каждый может помочь: в Твери проходит благотворительная акция в помощь бездомным животным

10 августа проходит ежемесячная благотворительная акция "Инициативной группы по защите животных" "Десятка десятого". Сегодня каждый может помочь материально подопечным группы, нуждающимся в человеческом участии. Сейчас как никогда жизненно важна любая помощь: очень много тяжелобольных животных и платных передержек. Каждое ваше пожертвование сегодня - это ваше личное участие в спасении жизней бездомных собак и кошек. Группа находится в тяжелом финансовом положении.
Реквизиты для оказания помощи:
4276 8630 3741 6971
Фролова Юлия Александровна
ИНН 7707083893
КПП 690202001
Р/С 40817810163000461622
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 8607 СБЕРБАНКА РОССИИ
БИК 042809679
К/с 30101810700000000679
Номер карты 4276 8630 3741 6971 (Фролова Юлия vk.com/julyfrolowa)
Спасённый волонтерами Инициативной группы кот Сеня:
Комментарии (1)
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oxion
10.08.2017 12:14
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