Каждый может помочь: в Твери проходит благотворительная акция в помощь бездомным животным

10 августа проходит ежемесячная благотворительная акция "Инициативной группы по защите животных" "Десятка десятого". Сегодня каждый может помочь материально подопечным группы, нуждающимся в человеческом участии. Сейчас как никогда жизненно важна любая помощь: очень много тяжелобольных животных и платных передержек. Каждое ваше пожертвование сегодня - это ваше личное участие в спасении жизней бездомных собак и кошек. Группа находится в тяжелом финансовом положении.

Реквизиты для оказания помощи:

4276 8630 3741 6971

Фролова Юлия Александровна

ИНН 7707083893

КПП 690202001

Р/С 40817810163000461622

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 8607 СБЕРБАНКА РОССИИ

БИК 042809679

К/с 30101810700000000679

Номер карты 4276 8630 3741 6971 (Фролова Юлия vk.com/julyfrolowa)

Спасённый волонтерами Инициативной группы кот Сеня: