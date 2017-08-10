Водитель из Тверской области спровоцировал аварию, в которой один человек погиб, пятеро пострадали

9 августа в 17 часов 10 минут в Клепиковском районе Рязанской области 55-летний житель Тверской области на автомобиле «Скания» не справился с управлением и столкнулся со стоящими в попутном направлении на светофоре автомашинами: «Камазом» под управлением 47-летнего жителя Рязанской области, «Киа Рио» под управлением 36-летнего водителя, грузовым фургоном «Хендай» под управлением 53-летнего жителя Московской области и автомашиной ВАЗ-2105 под управлением 54-летнего жителя Клепиковского района.

В ДТП все водители автомобилей, участвовавших в автоаварии, получили травмы различной степени тяжести, а водитель автомашины ВАЗ-2105 от полученных травм скончался на месте происшествия. Также травмы получила пассажирка легкового автомобиля «Киа», сообщает УМВД Росии по Рязанской области.