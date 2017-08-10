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Тверское предприятие получило благословение на высокие надои молока

Тверское предприятие получило благословение на высокие надои молока - ТИА
10 Августа 2017 10:49
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Фоторепортаж

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор впервые посетил ЗАО «Калининское». Совместно с клириками Тверской епархии Владыка Виктор совершил чин освящения на ферме в поселке Загородный. Для этого был выбран обновленный цех, где производятся и пакетируются творог, сметана, йогурты и молоко.

По окончании чина освящения Владыка Виктор отметил большое значение молочных продуктов, выпускаемых в Тверской области:

- Всякое благое дело должно начинаться, как говорится, с благословения Божия, тогда и все будет спориться. Надеюсь, что завод принесет большую пользу для нашего древнего города Твери, который теперь будет полностью обеспечен своими молочными продуктами.

Сообщает Тверская Епархия.

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Метки: зао калининское митрополит тверской и кашинский виктор
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Комментарии (21)

  • Кубит 
    Как-то перебор.
Что-бы надои были - работать надо, модернизация, соблюдение технологии.
    10.08.2017 10:57
    1 | 17

    • Эго 
      Кубит, ничегошеньки-то  вы не понимаете ни в бизнесе, ни в высшей благодати. Куда бы мы без пастырского благословения? Вот Зенит-Арену достроили лишь с помощью "небесных сил", молебны пришлось служить. Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/04/08/2017/598450889a79471c29f51ecb
Правда, есть подозрение, что посредники от РПЦ схалтурили, потому как крыша-то всё равно протекла во время матча  "Зенит" - "Рубин" 22/07/2017 
http://www.rbc.ru/society/22/07/2017/597394f49a79472418034798?from=materials_on_subject
Ну, а наша епархия чином пожиже будет, значит и косяков поболее надо ждать после их вмешательства. Так что "Калининское" зря согласилось на публикацию антирекламы.
      10.08.2017 13:09
      1 | 3

    • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
      Вот сначала к попам за благословлением, а потом за кредитом на обновление технологий. Мда, феерический дурдом творится.
      10.08.2017 15:48
      0 | 1

  • horror 
    ппц
    10.08.2017 10:59
    1 | 11

  • BARBAdos 
    почему ценник на данную услугу не озвучили? Кстати здесь прочитал инфу в одной газетенке, что Тверская епархия значительно повысила налог со своих приходов, т.к. сама изрядно потратилась на организацию паломничества в Ниловой Пустыни, один только праздничный обед на котором присутствовал сам Кирюха обошелся тверской епархии в 12 млн. руб... Вот видать Витёк на личном примере показал свои подчиненным как надо на благо епархиального бюджета работать...
    10.08.2017 11:15
    1 | 5

  • vorobjaninoff 
    А до благословения у них коровы высокоудойно доились с опаской что ли?
    10.08.2017 11:18
    1 | 8

  • sad 
    ну, хоть так..
    10.08.2017 11:24
    0 | 2

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Накосячил жрец. В разливочной локации баф на надои повесил. А на молочной ферме, наверное, чаранул +5 к крафту упаковки.
    10.08.2017 11:34
    1 | 5

  • _Gelsomino_ 
    Шел 21-ый век...
    10.08.2017 11:42
    1 | 9

  • bae99 
    Коровам монопенисуально Иисус или Аллах или Будда.
Им жратвы подавай, да навоз выгребай.
    10.08.2017 12:13
    0 | 7

  • NPC 
    Спасибо, но я больше не буду покупать эту продукцию. Не потому что я против чего то. Просто не хочу. Вот раньше покупал, а сейчас не хочу.
    10.08.2017 12:13
    1 | 7

    • vepr76 
      Бертран тоже не будет, ему муллу надо, Митрич с Иличем тоже только кошерную потребляют...
      10.08.2017 14:58
      0 | 0

  • pessimist 
    Надо испросить у Виктора благословения на высокую наполняемость доходной части регионального бюджета. Пусть после коровника окропит и Правительство ТвО.
    10.08.2017 12:43
    1 | 7

    • vepr76 
      Не поможет, там место проклятое, а экзорцистов в России очень мало, обряд очень сложный.
      10.08.2017 15:00
      0 | 1

  • russs 
    Даже Гугель в курсе:
    Прикрепленные изображения:
    10.08.2017 12:49
    0 | 4

  • леха мамонтов 
    ну никуда без попов
    10.08.2017 14:03
    0 | 0

  • VoToN 
    Срочно везите его к Речному вокзалу!!! Можа поможет.
    10.08.2017 14:16
    0 | 3

  • guset 
    Позорище. Под какими брендами они свою молочную продукцию продают? Буду впредь обходить за версту.
    10.08.2017 14:55
    0 | 2

    • vorobjaninoff 
      Кошерно есть, Халяльно есть, Духовно - будет...
      10.08.2017 15:15
      0 | 1

  • id1Ray 
    это ппц, кто таким дебилизмом на производстве мается у того и другие решения с той же мозговой помойки взяты.
    10.08.2017 15:21
    0 | 1

  • mednoe521 
    ...
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    10.08.2017 16:53
    0 | 0
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