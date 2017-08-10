Тверское предприятие получило благословение на высокие надои молока

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор впервые посетил ЗАО «Калининское». Совместно с клириками Тверской епархии Владыка Виктор совершил чин освящения на ферме в поселке Загородный. Для этого был выбран обновленный цех, где производятся и пакетируются творог, сметана, йогурты и молоко.
По окончании чина освящения Владыка Виктор отметил большое значение молочных продуктов, выпускаемых в Тверской области:
- Всякое благое дело должно начинаться, как говорится, с благословения Божия, тогда и все будет спориться. Надеюсь, что завод принесет большую пользу для нашего древнего города Твери, который теперь будет полностью обеспечен своими молочными продуктами.
Сообщает Тверская Епархия.
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mednoe521
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10.08.2017 16:53
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