Тверское предприятие получило благословение на высокие надои молока

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор впервые посетил ЗАО «Калининское». Совместно с клириками Тверской епархии Владыка Виктор совершил чин освящения на ферме в поселке Загородный. Для этого был выбран обновленный цех, где производятся и пакетируются творог, сметана, йогурты и молоко.

По окончании чина освящения Владыка Виктор отметил большое значение молочных продуктов, выпускаемых в Тверской области:

- Всякое благое дело должно начинаться, как говорится, с благословения Божия, тогда и все будет спориться. Надеюсь, что завод принесет большую пользу для нашего древнего города Твери, который теперь будет полностью обеспечен своими молочными продуктами.

Сообщает Тверская Епархия.