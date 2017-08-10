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В Тверской области пройдёт фестиваль карельского пирога «Калитка»

10 Августа 2017 10:20
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19 августа в селе Толмачи Лихославльского района пройдёт традиционный фестиваль карельского пирога «Калитка». Самобытный народный праздник в этом году обещает быть ещё масштабнее и интереснее, чем в предыдущие годы. Гостей фестиваля ждёт много сюрпризов.

Год от года растёт «Город мастеров», и на этот раз в нём примет участие уже более ста ремесленников со всей России. На фестиваль приедут лучшие фольклорные коллективы со всей Тверской области и Твери.

На "Калитке" можно будет попробовать пироги самых разных форм и вкусов, русские и карельские, открытые и закрытые, с начинками и без. На широкой ярмарке фестиваля можно будет угоститься и приобрести вкусные и полезные натуральные продукты. Местные жители ждут возможности поделиться свежим урожаем со своих садов и огородов, сообщает портал 360tver.ru

 

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Метки: фестиваль калитка карельские пироги Толмачи
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Комментарии (3)

  • Кубит 
    У карелов калитка - пирог..
У русских - дверка в огород в заборе.
Но калитку бы заточил (которая пирог).
    10.08.2017 11:06
    0 | 0

  • RSERG 
    Это на много лучше чем праздник шавармы.!!!!!
    10.08.2017 13:28
    0 | 1

  • CSM-101 
    Заодно можно посмотреть как центр "Мяммино" развивается!

Там проект очень интересный, дай Бог чтоб реализовали по-быстрее!
    10.08.2017 13:34
    0 | 0
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