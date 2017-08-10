В Тверской области пройдёт фестиваль карельского пирога «Калитка»

19 августа в селе Толмачи Лихославльского района пройдёт традиционный фестиваль карельского пирога «Калитка». Самобытный народный праздник в этом году обещает быть ещё масштабнее и интереснее, чем в предыдущие годы. Гостей фестиваля ждёт много сюрпризов.

Год от года растёт «Город мастеров», и на этот раз в нём примет участие уже более ста ремесленников со всей России. На фестиваль приедут лучшие фольклорные коллективы со всей Тверской области и Твери.

На "Калитке" можно будет попробовать пироги самых разных форм и вкусов, русские и карельские, открытые и закрытые, с начинками и без. На широкой ярмарке фестиваля можно будет угоститься и приобрести вкусные и полезные натуральные продукты. Местные жители ждут возможности поделиться свежим урожаем со своих садов и огородов, сообщает портал 360tver.ru