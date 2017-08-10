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Роспотребнадзор предупреждает об опасностях маникюра и педикюра

10 Августа 2017 09:56
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для тех, кто делает маникюр и педикюр.

В сообщении говорится, что для "предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария".

Также Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто, риски для потребителя значительно возрастают. 

 
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Метки: роспотребнадзор педикюр маникюр
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Комментарии (5)

  • Кубит 
    И как я теперь без маникюра????
А пропаганда педикюра у нас запрещена вроде, если не путаю.
ПедикЮра оч опасен.
    10.08.2017 11:10
    0 | 5

  • sad 
    там большинство налоги не платит, вот и взялись за них..
    10.08.2017 11:26
    0 | 3

  • _Gelsomino_ 
    О чем новость-то? Что нового открыли?
    10.08.2017 11:39
    0 | 2

    • Эго 
      Напоминают, что Роскомнадзор роскомнадзорит, а не просто так штаны просиживает.
      10.08.2017 13:53
      0 | 4

      • horton 
        Эго! РосПотребнадзор роспотребнадзорит)))
Но Вы как всегда правы!
        10.08.2017 14:18
        0 | 1
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