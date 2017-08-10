Роспотребнадзор предупреждает об опасностях маникюра и педикюра

В сообщении говорится, что для "предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария".

Также Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто, риски для потребителя значительно возрастают.