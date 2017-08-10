Роспотребнадзор предупреждает об опасностях маникюра и педикюра

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для тех, кто делает маникюр и педикюр.
В сообщении говорится, что для "предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария".
Также Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто, риски для потребителя значительно возрастают.
Комментарии (5)
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_Gelsomino_
10.08.2017 11:39
0
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2
Эго
10.08.2017 13:53
0
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4
horton
10.08.2017 14:18
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