Среди лауреатов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» есть предприятие из Тверской области

Стали известны имена лауреатов конкурса «Туристический сувенир» Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На днях в Белгороде прошел финал регионального конкурса, в котором было представлено более 200 сувениров из 12 регионов страны в 10 официальных номинациях. Всего же заявки на участие подали 20 регионов России и представили на суд жюри более 420 наименований сувенирной продукции.



Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» был учрежден в 2015 году для продвижения российских товаров и брендов в качестве сувениров для туристической отрасли.

К сожалению, несмотря на большое количество разных номинаций, среди которых были даже гастрономические сувениры, от Тверской области в конкурсе смогли победить только "Торжокские золотошвеи". Конечно, мастерство наших художниц судьи оценили достойно, поэтому предприятие заняло несколько призовых мест в разных номинациях:



- 2 место в номинации «Сувенир города» – брелок «Деньга Новоторжокская», автор - Горенкова Екатерина .

- 1 место в номинации «Сувенир региона», в категории «VIP» – панно «Исток Волги»

- 1 место в номинации «Сувенир музея» – магнит авторского исполнения в технике золотного шитья.

Более того, торжокское предприятие завоевало спецпризы для финалистов от официальных партнёров конкурса - подарочные сертификаты на экскурсии.

Обидно, что больше в списках лауреатов конкурса представителей тверского бизнеса и туриндустрии нет.