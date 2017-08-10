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Среди лауреатов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» есть предприятие из Тверской области

10 Августа 2017 09:38
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Стали известны имена лауреатов конкурса «Туристический сувенир» Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На днях в Белгороде прошел финал регионального конкурса, в котором было представлено более 200 сувениров из 12 регионов страны в 10 официальных номинациях. Всего же заявки на участие подали 20 регионов России и представили на суд жюри более 420 наименований сувенирной продукции.
 
Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» был учрежден в 2015 году для продвижения российских товаров и брендов в качестве сувениров для туристической отрасли.

К сожалению, несмотря на большое количество разных номинаций, среди которых были даже гастрономические сувениры, от Тверской области в конкурсе смогли победить только "Торжокские золотошвеи". Конечно, мастерство наших художниц судьи оценили достойно, поэтому предприятие заняло несколько призовых мест в разных номинациях:
    
- 2 место в номинации «Сувенир города» – брелок «Деньга Новоторжокская», автор - Горенкова Екатерина .
- 1 место в номинации «Сувенир региона», в категории «VIP» – панно «Исток Волги»
- 1 место в номинации «Сувенир музея» – магнит авторского исполнения в технике золотного шитья.

Более того, торжокское предприятие завоевало спецпризы для финалистов от официальных партнёров конкурса - подарочные сертификаты на экскурсии.

Обидно, что больше в списках лауреатов конкурса представителей тверского бизнеса и туриндустрии нет. 

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Метки: торжокские золотошвеи конкурс «Туристический сувенир»
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Комментарии (2)

  • MikeH 
    Ждем новый рейтинг Турстата!
А Иванов реально молодец, на самом деле работает на развитие, в отличие от многих развивальщиков туризма.
    10.08.2017 10:12
    1 | 1

  • Lura 
    А где фото сувениров?
    10.08.2017 10:23
    0 | 3
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