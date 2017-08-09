Тверские спортсмены завоевали серебро всероссийских соревнований по гребле

Представители Верхневолжья взяли серебро на всероссийских соревнованиях по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. Турнир прошёл накануне на канале «Крылатское» в Москве и объединил почти 180 спортсменов из 16 регионов. Тверитянин Александр Ипполитов занял второе место в заезде лодок-одиночек, Алексей Косов и Александр Белозеров завоевали серебряные медали в классе двоек в лёгком весе. Поздравления спортсменам направил Губернатор Игорь Руденя.

Это не первое крупное достижение тверских гребцов в сезоне. В начале августа мастер спорта России международного класса по гребле из Тверской области Игорь Калашников победил на марафонской дистанции чемпионата страны по гребле на байдарках и каноэ.

Высокими наградами пополнили копилку тверской школы гребли и девушки. Анастасия Важинская стала лучшей в гонке каноэ-одиночек на 200 метров на XIV Европейском летнем юношеском Олимпийском фестивале в Венгрии. Алия Алмакаева и Дарья Харченко заняли второе место на первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов от 19 до 23 лет, которое прошло в Румынии, сообщает правительство Тверской области