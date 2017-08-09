В Твери ночью начнут снимать дорожное полотно с улицы Советской

Вечером 9 августа начинаются работы по фрезерованию дорожного покрытия на участке улицы Советской от площади Победы до Тверского проспекта. В связи с этим возможны затруднения в движении транспорта.

Напомним, что в этом году в рамках соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и Москвой, подписанного губернатором региона Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным, в Твери реализуется самая масштабная за последние годы ремонтная кампания. Привести в нормативное состояние планируется две основные магистрали города – от площади Гагарина до посёлка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового Волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь), а также ряд прилегающих к ним улиц.

9 августа начинаются работы на отрезке улицы Советской от площади Победы до Тверского проспекта. Здесь в вечером и ночью (с 21 до 6 часов) будет производиться фрезерование полос движения в центра города. В ночь с 9 на 10 августа планируется отфрезеровать правую, а в ночь с 10 на 11 – левую полосу по ходу движения в центр. Перекрытие для транспорта производиться не будет, однако из-за временного сужения проезжей части движение по данному участку улицы Советской может быть затруднено. Рекомендуется по возможности пользоваться путями объезда.

Одновременно с фрезерованием дорожного полотна работы на данном участке будут производиться ООО «Тверская генерация» – планируется заменить плиту перекрытия теплотрассы на пересечении улицы Советской и Волжского проезда. В связи с этим с 5 до 15 часов 11 августа движение троллейбусов в Заволжский район города будет временно прекращено. Маршруты троллейбусов №3 и №4 будут следовать до конечной остановки «Свободный переулок».

Возможно также временное ограничение движения через перекрёсток Волжского проезда и Советской улицы, ограничение или полное закрытие движения по Волжскому проезду. Точная информация о вводимых перекрытиях появится только после вскрытия дорожного полотна и анализа объёма предстоящих работ. В связи с этим водителям автотранспорта рекомендуется неукоснительно соблюдать требования установленных дорожных знаков, сообщает Управление информации администрации города Твери