Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

Скандально известная гонщица Мара Багдасарян отправится в Тверь, где будет жить и работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена, об этом сообщает РЕН ТВ
В Твери Мара Багдасарян зарегистрировалась в Заволжском районе. Официально она будет проживать на улице Мусоргского.
Ранее в Тверскую область уже было передано и исполнительное производство, по которому злостная нарушительница ПДД будет выполнять обязательные работы.
В общей сложности Багдасарян должна отработать более 700 часов. В библиотеке А. И. Герцена от комментариев пока воздержались.
Комментарии (23)
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arcadi007
09.08.2017 22:41
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ЧЕПАЕВ
09.08.2017 23:09
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