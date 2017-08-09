Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

Скандально известная гонщица Мара Багдасарян отправится в Тверь, где будет жить и работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена, об этом сообщает РЕН ТВ

В Твери Мара Багдасарян зарегистрировалась в Заволжском районе. Официально она будет проживать на улице Мусоргского.

Ранее в Тверскую область уже было передано и исполнительное производство, по которому злостная нарушительница ПДД будет выполнять обязательные работы.

В общей сложности Багдасарян должна отработать более 700 часов. В библиотеке А. И. Герцена от комментариев пока воздержались.