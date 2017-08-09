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Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

09 Августа 2017 18:31
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Скандально известная гонщица Мара Багдасарян отправится в Тверь, где будет жить и работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена, об этом сообщает РЕН ТВ

В Твери Мара Багдасарян зарегистрировалась в Заволжском районе. Официально она будет проживать на улице Мусоргского.

Ранее в Тверскую область уже было передано и исполнительное производство, по которому злостная нарушительница ПДД будет выполнять обязательные работы.

В общей сложности Багдасарян должна отработать более 700 часов. В библиотеке А. И. Герцена от комментариев пока воздержались.

 

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Метки: Мара Багдасарян тверь принудительные работы
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Комментарии (23)

  • gavr69 
    Это что-реклама библиотеки ?
    09.08.2017 18:58
    0 | 8

    • Эго 
      Это реклама Мары и её адвокатов.
      09.08.2017 23:06
      0 | 0

  • VoToN 
    Видимо в Твери проще "договориться" об отработке, чем в Москве:)))
    09.08.2017 19:06
    0 | 11

  • Ин окентий 
    Повысим рейтинг в СМИ?
    09.08.2017 19:10
    1 | 2

  • Кубит 
    Хорошо не в клубе ночном.
    09.08.2017 19:15
    0 | 6

  • Tara 
    Меня как-то больше волнует вопрос, она с автомобилем явится в Тверь? Надо детей увозить? Хотя, это единственный раз, когда радуюсь состоянию наших дорог.
    09.08.2017 19:42
    0 | 10

    • konbur 
      Скорее всего, она сюда вообще не явится. Один сплошной обман.
      09.08.2017 20:58
      0 | 1

  • Ин окентий 
    А че минусите -то? Спорим, это событие СМИ будут освещать чаще, чем  ЧП с Речным вокзалом? Глядишь +3-4 пункта в рейтинге...
    09.08.2017 20:08
    0 | 2

  • vepr76 
    Т.е. Крота не уговорили к себе фасовщицей взять?
    09.08.2017 20:30
    0 | 4

  • Naum 
    Очень много незаслуженного внимания этой особе.
    09.08.2017 20:45
    0 | 5

  • MarIvanna 
    Чудны дела твои, правосудие российское...
    09.08.2017 20:54
    0 | 1

  • Кубит 
    Получается, что то, что для нас жизнь, для мары - наказание.
    09.08.2017 21:25
    0 | 4

    • VoToN 
      Да жизнь в Твери давно воспринимается москвичами как место отбывания наказания (для чиновников в том числе))))
      09.08.2017 21:36
      0 | 3

  • hell 
    Пачму библиотека в Центрах города? В заволжском районе полно работы, на Мусоргского  дворники тоже нужны( А как на счет того, что где родился, там и пригодился???)... В прочем, я даже не удивилась, думала, что в Администрации будет отрабатывать нашей,- по месту жительства жеш...
    09.08.2017 21:25
    0 | 2

  • kudimov 
    Я не пойму - в Москве библиотек нет штоле? У нас город или ИТК?
Кстати у нас есть отличные исправительные колонии, где можно играть в городки, водить хороводы и исправляться не торопясь. Лет пять нормально вполне. Вот туда милости просим, Мара.
    09.08.2017 21:38
    0 | 3

    • VoToN 
      Эх, kudimov, ничего Вы не понимаете. Тверские улицы с их проваливающимися колодцами, естественными препятствиями, неадекватными маршрутками и прочим - наказание для стритрейсера покруче чем ИТК :) Задача же исправить человека, так первый же незакрытый люк такую воспитательную работу проведет, что ни одна ИТК обеспечить не сможет)))

P.S. То-то центральную улицу Твери решили москвичи ремонтировать... Совпадение? Не думаю (с) :)))
      09.08.2017 21:41
      0 | 3

      • MarIvanna 
        Если бы стояла задача исправить Мару, г-н VoToN, то обязательные работы ей нужно было бы проводить в травматологическом отделении ОКБ в качестве санитарки.
        09.08.2017 22:42
        0 | 1

        • Эго 
          Не согласна, МарИванна. Категорически. ОКБ слишком благородное заведение для таких Мар̶у̶х̶.  По крайней мере, хотя бы в 4-ку, в ГХО, где два толчка на все отделение и где посуду родственники больных вынуждены мыть в той же раковине, в которой моют подкладные судна.
          09.08.2017 23:02
          0 | 1

  • Эго 
    Ироды! Пошто библиотеку Герцена и её сотрудников наказали?  У них специальное образование имеется для работы, которая дает средства на ж̶и̶з̶н̶ь̶ существование. А приедет эта Мара, которая за полчаса шопинга тратит больше, чем библиотекарь за год зарабатывает, и как они будут себя чувствовать?  По уму, эту стритрейсершу для выполнения  общ работ надо было направить в больничку санитаркой. И отделение выбрать посерьёзнее - ГХО, ожоговое или где спинальники лежат. И где картинки, звуки и запахи вбили бы в ее "золотую" головку, что может произойти со здоровым, молодым человеков, на свою беду повстречавшим такую "мару" на дороге.
    09.08.2017 22:37
    0 | 3

    • MarIvanna 
      Опередили со встречным предложением, г-жа Эго)
Театр абсурда.
      09.08.2017 22:46
      0 | 2

      • Эго 
        Какой театр!  Это цирк  ̶с̶ ̶к̶о̶н̶я̶м̶и̶  с "марами".
        09.08.2017 22:55
        0 | 1

  • arcadi007 
    Говорят абоненты на посещение библиотеки закончились.
У входа барыги предлагают за 5000 разовый.
    09.08.2017 22:41
    0 | 0

    • ЧЕПАЕВ 
      На шмару поглядеть?
Так я в унитаз по утру смотрю, и там нааамного симпатичнее плавает чем Шмара
      09.08.2017 23:09
      0 | 0
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