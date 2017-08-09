В Тверской области в первом полугодиинашли работу более 14,5 тысяч человек

В первом полугодии 2017 года услугами региональной службы занятости воспользовались 39 тысяч жителей Тверской области. Из них безработных - 7,5 тыс. человек, что на 15,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

За полгода работодатели региона заявили о потребности в 42,7 тыс. специалистов. Число заявленных вакансий выросло в 1,6 раза.

В регионе работает государственная программа содействия занятости населения. Благодаря ее мероприятиям в первом полугодии 2017 года трудоустроено 14,6 тысячи человек, около 10 тысяч нашли работу, получив информацию о вакансиях через СМИ или Интернет.

Возможность временного трудоустройства на общественных работах получили около 800 человек, 3,6 тысячи несовершеннолетних смогли подработать в свободное от учебы время. 164 бывших безработных зарегистрировали собственное дело с получением единовременной финансовой помощи на открытие предпринимательской деятельности.

Прошло123 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, которые посетили 8,7 тысячи человек. Каждый третий участник мероприятий нашел работу.

Также в рамках госпрограммы трудоустроили 21 инвалида, сообщает правительство Тверской области