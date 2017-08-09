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Правительство области: Эксперты проводят предварительное обследование здания Речного вокзала в Твери

Правительство области: Эксперты проводят предварительное обследование здания Речного вокзала в Твери - ТИА
Фото Алексей Катков
09 Августа 2017 17:51
Автор:

Специалисты проводят предварительную оценку состояния здания Речного вокзала в Твери. Перед ними поставлена задача выяснить возможности проведения противоаварийных работ и сохранения конструкции памятника архитектуры, сообщает правительство Тверской обалсти

Как рассказал заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, по предварительным данным обрушение части строения произошло в результате износа несущих конструкций, выполненных из оштукатуренного дерева, а также силикатного кирпича, который сильно подвержен разрушению под воздействием метеоусловий.

Частичное обрушение перекрытия и южной стены второго этажа ротонды Речного вокзала произошло в ночь на 8 августа. Пострадавших нет.

По поручению Игоря Рудени была создана рабочая группа для принятия решений относительно объекта. Дальнейшая судьба здания будет определена по результатам научно-технической экспертизы.

Для обеспечения безопасности жителей вокруг строения установлено временное ограждение. В настоящее время ведутся подготовительные работы к монтажу стационарной конструкции из профлиста. На месте круглосуточно дежурят сотрудники МЧС и полиции. Здание обесточено, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто.

Автор видео Алексей Катков

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Метки: речной вокзал обрушение речного вокзала
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Комментарии (9)

  • dsmile 
    А сколько в Твери жилых зданий выполненных из оштукатуренного дерева, а также силикатного кирпича, который сильно подвержен разрушению под воздействием метеоусловий?
    09.08.2017 18:05
    0 | 5

  • arcadi007 
    Восстанавливать там уже нечего. 
Надо строить новую полноценную копию по новым технологиям.
    09.08.2017 18:17
    1 | 10

    • zilberman 
      Проект речного вокзала построенного по современным технологиям уже готов.
      Прикрепленные изображения:
      09.08.2017 18:52
      0 | 8

  • MorS 
    "Визитная карточка" города. Символично, что говорить...
Спасибо за видео.
    09.08.2017 18:38
    0 | 6

  • Dobriy Doctor 
    ... а сохранять-то уже нечего!
    09.08.2017 18:50
    0 | 4

  • abeltv 
    Судя по видео там "пошла" центральная часть, т.е. всё здание фактически уже держится на "честном слове", зимой под снеговой нагрузкой или по весне при перепадах температур всё здание сложится как карточный домик. 
Ремонтировать это здание бесполезно - цена вопроса примерно в 2 раза выше, чем построить новый, аналогичный старому по современным технологиям, но без торговых центров и т.п!
    09.08.2017 20:05
    0 | 3

  • konbur 
    Похоже, дело совсем не в материалах и даже не только в долгой запущенности.
http://www.tversvod.ru/event453/
    09.08.2017 21:01
    0 | 2

  • kudimov 
    Почему нельзя было раньше сделать эту экспертизу, пока еще вокзал был жив?
    09.08.2017 21:17
    0 | 1

  • flam_47 
    Фамилии экспертов в студию,Тверь должна знать своих героев!
    09.08.2017 22:34
    0 | 1
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