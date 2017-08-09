Правительство области: Эксперты проводят предварительное обследование здания Речного вокзала в Твери

Специалисты проводят предварительную оценку состояния здания Речного вокзала в Твери. Перед ними поставлена задача выяснить возможности проведения противоаварийных работ и сохранения конструкции памятника архитектуры, сообщает правительство Тверской обалсти

Как рассказал заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, по предварительным данным обрушение части строения произошло в результате износа несущих конструкций, выполненных из оштукатуренного дерева, а также силикатного кирпича, который сильно подвержен разрушению под воздействием метеоусловий.

Частичное обрушение перекрытия и южной стены второго этажа ротонды Речного вокзала произошло в ночь на 8 августа. Пострадавших нет.

По поручению Игоря Рудени была создана рабочая группа для принятия решений относительно объекта. Дальнейшая судьба здания будет определена по результатам научно-технической экспертизы.

Для обеспечения безопасности жителей вокруг строения установлено временное ограждение. В настоящее время ведутся подготовительные работы к монтажу стационарной конструкции из профлиста. На месте круглосуточно дежурят сотрудники МЧС и полиции. Здание обесточено, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто.

Автор видео Алексей Катков