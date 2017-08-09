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В Твери на аэродроме Мигалово пройдёт День открытых дверей

09 Августа 2017 17:18
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12 августа в Твери на аэродроме военно-транспортной авиации Мигалово состоится День открытых дверей. Праздник приурочен к 105-летию создания Воздушно-космических сил России.

Аэродром откроет свои двери для всех желающих в 9 часов. Посетители воинской части смогут познакомиться с авиатехникой, состоящей на службе тверского аэродрома: здесь будут представлены самолёты Ан-22, Ан-12, Ан-26, Ил-76, а также со специальной автомобильной техникой аэродромного содержания.

В 10 часов личный состав военнослужащих Мигаловского гарнизона соберётся на торжественное построение, затем после праздничного митинга пройдёт торжественным маршем. С 11 до 13 часов вниманию зрителей будет представлен концерт творческих коллективов города. С 9:25 до 15 часов будут проходить показательные выступления тверских авиамоделистов. В течение всего праздника на аэродроме будет работать пункт отбора на военную службу по контракту. Кроме того, все гости смогут попробовать гречневую кашу, приготовленную на полевой кухне.

Мероприятие продлится до 15 часов. Вход свободный.

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Метки: мигалово день открытых дверей в миаглово
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Комментарии (1)

  • Житель подземелья 
    Хочу сгонять первый раз, кто что посоветует? еду общественным транспортом, часикам к 11 утра.
    09.08.2017 19:12
    0 | 0
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