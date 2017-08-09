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За незаконную автоцистерну для газа компанию оштрафовали на 100 000 рублей

09 Августа 2017 17:09
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Кувшиновский районный суд Тверской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО «Салют».

В период с января 2015 года по 1 июня 2017 года компания эксплуатировала в городе Кувшиново автоцистерну для транспортировки и заправки сжиженного газа, работающую под давлением около 1,57 мегапаскаля. Однако цистерна не была зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов и не прошла первичное техническое освидетельствование.

В судебном заседании директор ООО «Салют», а также его защитник полностью признали вину юридического лица в совершении административного правонарушения.

В итоге, судья назначил компании штраф в размере 100 000 рублей.

 

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Метки: автоцистерна для газа кувшиново
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