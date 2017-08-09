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Экс-главу Зубцовского района Сергея Широкова оставили под стражей

Экс-главу Зубцовского района Сергея Широкова оставили под стражей - ТИА
Сергей Широков. Фото: Ржевский вестник
09 Августа 2017 14:53
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Напомним, что 15 мая в Центральный районный суд Твери взяли под стражу Сергея Широкова, после ареста он стал экс главой Зубцовского района. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Чиновник просил изменить ему меру пресечения на домашний арест, так как по словам экс главы: он не намерен скрываться от следствия, не собирается оказывать давление на свидетелей,  к тому же  у него ряд заболеваний. Однако суд оставил Сергея Широкова  под стражей, продлив арест до 13 сентября, рассказали ТИА  Центральном районном суде.  

Напомним, что чиновника обвиняют во взятке в 10 миллионов рублей за посредничество в решении вопросов в сфере ЖКХ.

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Метки: зубцовский район криминал взятка Сергей Широков
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Комментарии (6)

  • Кубит 
    Этж не Улюкаев. Не тот размах. Пусть щипач в СИЗО сидит, а не дома.
    09.08.2017 15:37
    2 | 3

    • Moon_Orchid 
      Да ну что вы)) 10 доблестные выборы пройдут и 13 отпустят! ну не 11 же писать)))
      09.08.2017 16:33
      1 | 1

    • BARBAdos 
      10 млн - это щипач? Конечно домашний ареста по делу о взятке в 2 млн. долл. - это нонсенс, но здесь мне кажется правильное решение принято, даже если наш самый гуманный суд в отношении коррупционеров его и осудит условно, то хоть в СИЗО кости погреет и тюремной баланды хлебнет.
      09.08.2017 16:35
      0 | 2

      • Кубит 
        Да, 10 млн. - это щипач.
Эт вы измеряете деньги своими зарплатами. там измеряются статьями федерального бюджета, где цифирьки начинаются от миллионов, что ниже - мильёнов, вааще не деньги.
Для того же Улюкаева 2 млн.$ сумма хорошая, но не серьезная. Так, заначка от жены.
        09.08.2017 17:00
        0 | 3

        • BARBAdos 
          у нас УК для всех один, что для бомжа, что для олигарха. Что 10 млн дерева, что 2 млн. долл. зелени - это особо крупный размер, там срок от 8 до 15, и соответственно никакого домашнего ареста быть не должно... Какая у кого зарплата, это вообще никакого волновать не должно. А домашний арест Улюкаева объяснили тем, что он особо важные гостайны знает, поэтому в общую камеру его сажать нельзя - все секреты зэкам сольет. Правда непонятно, свой срок он тоже дома отбывать будет или ему мозг перепрошьют, чтобы все секреты забыл?
          09.08.2017 17:25
          0 | 1

          • Кубит 
            Вот с чем соглашусь, так соглашусь на все 100%!!! - "...у нас УК для всех один, что для бомжа, что для олигарха."
            09.08.2017 17:49
            0 | 2
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