Экс-главу Зубцовского района Сергея Широкова оставили под стражей

Напомним, что 15 мая в Центральный районный суд Твери взяли под стражу Сергея Широкова, после ареста он стал экс главой Зубцовского района. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Чиновник просил изменить ему меру пресечения на домашний арест, так как по словам экс главы: он не намерен скрываться от следствия, не собирается оказывать давление на свидетелей, к тому же у него ряд заболеваний. Однако суд оставил Сергея Широкова под стражей, продлив арест до 13 сентября, рассказали ТИА Центральном районном суде.

Напомним, что чиновника обвиняют во взятке в 10 миллионов рублей за посредничество в решении вопросов в сфере ЖКХ.