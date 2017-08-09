Экс-главу Зубцовского района Сергея Широкова оставили под стражей

Напомним, что 15 мая в Центральный районный суд Твери взяли под стражу Сергея Широкова, после ареста он стал экс главой Зубцовского района. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Чиновник просил изменить ему меру пресечения на домашний арест, так как по словам экс главы: он не намерен скрываться от следствия, не собирается оказывать давление на свидетелей, к тому же у него ряд заболеваний. Однако суд оставил Сергея Широкова под стражей, продлив арест до 13 сентября, рассказали ТИА Центральном районном суде.
Напомним, что чиновника обвиняют во взятке в 10 миллионов рублей за посредничество в решении вопросов в сфере ЖКХ.
Комментарии (6)
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Кубит
09.08.2017 15:37
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Moon_Orchid
09.08.2017 16:33
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BARBAdos
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Кубит
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BARBAdos
09.08.2017 17:25
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Кубит
09.08.2017 17:49
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