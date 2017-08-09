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В Конаковском районе Тверской области пройдет крупный джазовый фестиваль

09 Августа 2017 13:45
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25-27 августа в Конаково Тверской области пройдет традиционный фестиваль «Усадьба Jazz». За четырнадцать лет существования он стал одним из самых знаковых музыкальных событий года, а также самым известным за рубежом российским джазовым опен-эйром. Проведение подобных мероприятий значимо для развития туризма в регионе и роста экономики в целом.

Одним из участников фестиваля станет настоящий мастер блюза, известный по группе «Машина Времени», гитарист и певец Евгений Маргулис. Среди других звездных исполнителей - певица Светлана Жаворонкова, группа Red Elvises, Даниил Никитин и «21 PM», участники танцевального проекта «Матрешки in Jazz» от платформы «JazzBetween».

Для юных гостей фестиваля будет работать специальная детская программа Усадьба Jazz Kids. Неподалеку от места проведения фестиваля пройдет регата, где каждый сможет попробовать себя в роли яхтсмена.

За все годы проведения фестиваля его участниками стали более 1000 артистов, в числе которых звезды первой величины (Branford Marsalis, Youssef Lateef) и популярные российские исполнители («Аквариум», Леонид Агутин, Игорь Бутман). Ежегодно мероприятие посещают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Сочи, сообщает правительство Тверской области

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Метки: конаковский район джазовый фестиваль
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