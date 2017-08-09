В Тверской области полицейские нашли воровку по записям камер видеонаблюдения

В полицию Вышнего Волочка обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что пока она находилась в магазине, из ее сумки украли планшет.

Потерпевшая оставила сумку в торговом зале без присмотра. Сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения магазина, опросили свидетелей. Полицейские установили личность подозреваемой в краже. Ей оказалась неработающая 31-летняя жительница Удомельского района. Возбуждено уголовное дело постатье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области