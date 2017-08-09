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В Удомле награждены победители международного творческого фотоконкурса «В объятиях природы»

09 Августа 2017 13:09
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Фоторепортаж

Награждение победителей федерального этапа международного творческого фотоконкурса «В объятиях природы» и торжественное открытие выставки фотографий состоялось 8 августа в Центре общественной информации Калининской АЭС. Учредителем проекта стал Фонд «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» совместно с Концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш».

Проект задумывался как возможность укрепления двусторонних российско-венгерских отношений в области развития атомной энергетики, культуры безопасности и экологической грамотности населения. Международный статус конкурс приобрел благодаря участию в составе жюри известного венгерского фотохудожника Балинта Винце. С творчеством венгерского фотографа-натуралиста удомельцы и жители других российских атом-градов смогли познакомиться в 2014 году во время его турне по территориям расположения всех десяти действующих атомных станций.

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 14 до 17 лет, проживающие в городах расположения российских атомных станций: Балаково, Билибино, Волгодонск, Десногорск, Заречный, Курчатов, Обнинск, Нововоронеж, Полярные Зори, Рославль, Сосновый Бор, Удомля. Главное условие - продемонстрировать красоту городской или дикой природы, животного мира в непосредственной близости (в радиусе 30 км) от АЭС. Таким образом, организаторы русско-венгерского проекта предложили подрастающему поколению убедиться, что уровень экологической безопасности атомных станций России в полной мере обеспечивает сохранение целостности и многообразия существующих природных систем.

- Я с большим трепетом отношусь к этому проекту. Он объединил в себе две самые прекрасные и бесценные вещи в жизни – удивительную красоту родного края и наших детей, - отметил Балинт Винце на церемонии награждения победителей. - Каждая работа удивляет новыми образами, своеобразным подходом к процессу фотографирования и заряжает зрителей позитивной энергией.

Победителями Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы» стали Виталия Ветрова (г. Сосновый Бор), Андрей Бучельников (г. Заречный) и Михаил Полковников (г. Нововоронеж). Также по условиям конкурса определены по три лучших работы от каждой из принявших участие в конкурсе территории. Авторы этих работ получили путевки в экологический лагерь, организованный Концерном на базе загородного комплекса в Тверской области. В рамках лагеря для ребят была организована интересная творческая программа и мастер-классы по фотографии с участием венгерского фотохудожника Балинта Винце. Итогом конкурса станет красочная фотокнига, в которую войдут лучшие работы его участников.

- Благодаря таким проектам у нас есть возможность не только увидеть красоту и разнообразие природы, но и убедиться в безопасности и экологичности атомных станций. Ведь территории вокруг АЭС являются одним из идеальных мест для развития и защиты популяций животных и растений. А самое главное – понять, что все эти природные богатства мы должны бережно сохранить для наших детей, – подчеркнул директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.

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Метки: каэс аэс удомельская аэс атомная станция фотоконкурс
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