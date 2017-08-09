"Сапсаны" скоро будут ездить и по ночам

С 4 октября между Москвой и Санкт-Петербургом высокоскоростной поезд «Сапсан» будет курсировать и в ночное время. Составы будут прибывать на Московский и Ленинградский вокзалы перед закрытием метро, сообщает РЖД.

Скоростной поезд прибывает в Москву в 0:58 минут, в Санкт-Петербург — в 0:42. На одну минуту поезд будет останавливать в Твери.

Всего с 4 октября ежедневно по маршруту будут следовать 14 пар поездов "Сапсан", а в "пиковые" периоды (например, по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям) количество рейсов увеличат до 16 пар.