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"Сапсаны" скоро будут ездить и по ночам

09 Августа 2017 12:00
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С 4 октября между Москвой и Санкт-Петербургом высокоскоростной поезд «Сапсан» будет курсировать и в ночное время. Составы будут прибывать на Московский и Ленинградский вокзалы перед закрытием метро, сообщает РЖД.

Скоростной поезд прибывает в Москву в 0:58 минут, в Санкт-Петербург — в 0:42. На одну минуту поезд будет останавливать в Твери.

Всего с 4 октября ежедневно по маршруту будут следовать 14 пар поездов "Сапсан", а в "пиковые" периоды (например, по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям) количество рейсов увеличат до 16 пар.

Номер поезда

Маршрут следования

Время отправления

Время прибытия

Остановки (по 1 минуте)

Даты

№ 781

Санкт-Петербург – Москва

21:00

00:58

Тверь

с 4 октября ежедневно

№ 782

Москва – Санкт-Петербург

21:00

00:42

Тверь

с 4 октября ежедневно
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Метки: поезд сапсан сапсаны график сапсанов ржд
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Комментарии (3)

  • Krikri 
    Ну а время остановки в Твери какое?!
    09.08.2017 12:13
    0 | 1

    • Moon_Orchid 
      из Москвы до Тверь час вычтите где-то))
      09.08.2017 12:45
      0 | 1

  • antiER 
    Прибывает в Москву за 2 минуты до закрытия метро, очень удобно)
    09.08.2017 13:39
    0 | 1
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