"Сапсаны" скоро будут ездить и по ночам

С 4 октября между Москвой и Санкт-Петербургом высокоскоростной поезд «Сапсан» будет курсировать и в ночное время. Составы будут прибывать на Московский и Ленинградский вокзалы перед закрытием метро, сообщает РЖД.
Скоростной поезд прибывает в Москву в 0:58 минут, в Санкт-Петербург — в 0:42. На одну минуту поезд будет останавливать в Твери.
Всего с 4 октября ежедневно по маршруту будут следовать 14 пар поездов "Сапсан", а в "пиковые" периоды (например, по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям) количество рейсов увеличат до 16 пар.
|
Номер поезда
|
Маршрут следования
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки (по 1 минуте)
|
Даты
|
№ 781
|
Санкт-Петербург – Москва
|
21:00
|
00:58
|
Тверь
|
с 4 октября ежедневно
|
№ 782
|
Москва – Санкт-Петербург
|
21:00
|
00:42
|
Тверь
|
с 4 октября ежедневно
Комментарии (3)
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antiER
09.08.2017 13:39
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