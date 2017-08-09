tvernews.ru
09 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области 78-летний водитель попал в аварию

В Тверской области 78-летний водитель попал в аварию - ТИА
09 Августа 2017 10:48
Автор:

Фоторепортаж

8 августа в 21.48 на 175 км федеральной автодороги М-10 «Россия» Твери 78-летний водитель на "Сузуки" не выбрал безопасную скорость движения и врезался в бетонные блоки. В ДТП пострадала 78-летняя женщина пассажир, которая в момент ДТП находилась на заднем сидении, она не была пристегнута ремнем безопасности. Пассажирку доставили в больницу, после оказания помощи отпустили.

 8 августа в 20.00 37-летний водитель на автомашине марки "КИА Соренто", двигаясь на 49 км автодороги Хабоцкое-Молоково-Сандово-Устюжна Сандовского района Тверской области, в нарушении правил дорожного движения выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Скания" под управлением трезвого 33-летнего водителя. В ДТП водитель автомобиля КИА получил телесные повреждения и был доставлен в Сандовскую ЦРБ.

8 августа в 15.46 на 187 км федеральной автодороги М-10 «Россия» Калининского района 30-летний водитель на Hyundai Santa Fe» сбил  67-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали.

8 августа на Волоколамском проспекте в  Твери около 12.05 40-летний водитель на  «Рено» врезался в автомобиль Chery A13 под управлением 74-летнего водителя, который ехал впереди. Далее Chery врезался в ВАЗ-2107 под управлением 60-летнего водителя. В ДТП пострадала 75-летняя женщина-пассажир автомобиля Chery, ее доставили в приемное отделение 4-й ГБ, после оказания медицинской женщину отпутили, сообщает УГИБДД России по Тверской области

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп авария. авария с пострадавшими
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери обрушилось здание Речного вокзала

2017-08-08 07:17
115

Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводить анкетирование пациентов

2017-08-07 10:59
85

Церковный и общественный деятель Лейгода выступил против рекламы безалкогольного пива

2017-08-04 13:54
64

Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

2017-08-06 11:51
60

В Твери снимают рельсы на улице Советской и думают, как сделать полосу для общественного транспорта

2017-08-02 17:32
57

Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

2017-08-07 11:51
57

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

2017-08-08 13:05
55

"Расплескалась синева": как празднуют День ВДВ в Твери

2017-08-02 16:40
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100