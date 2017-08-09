В Тверской области 78-летний водитель попал в аварию

8 августа в 21.48 на 175 км федеральной автодороги М-10 «Россия» Твери 78-летний водитель на "Сузуки" не выбрал безопасную скорость движения и врезался в бетонные блоки. В ДТП пострадала 78-летняя женщина пассажир, которая в момент ДТП находилась на заднем сидении, она не была пристегнута ремнем безопасности. Пассажирку доставили в больницу, после оказания помощи отпустили.

8 августа в 20.00 37-летний водитель на автомашине марки "КИА Соренто", двигаясь на 49 км автодороги Хабоцкое-Молоково-Сандово-Устюжна Сандовского района Тверской области, в нарушении правил дорожного движения выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Скания" под управлением трезвого 33-летнего водителя. В ДТП водитель автомобиля КИА получил телесные повреждения и был доставлен в Сандовскую ЦРБ.

8 августа в 15.46 на 187 км федеральной автодороги М-10 «Россия» Калининского района 30-летний водитель на Hyundai Santa Fe» сбил 67-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали.

8 августа на Волоколамском проспекте в Твери около 12.05 40-летний водитель на «Рено» врезался в автомобиль Chery A13 под управлением 74-летнего водителя, который ехал впереди. Далее Chery врезался в ВАЗ-2107 под управлением 60-летнего водителя. В ДТП пострадала 75-летняя женщина-пассажир автомобиля Chery, ее доставили в приемное отделение 4-й ГБ, после оказания медицинской женщину отпутили, сообщает УГИБДД России по Тверской области