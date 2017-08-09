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Тверская область присоединится к международному автопробегу ДОСААФ России

09 Августа 2017 10:50
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12 августа в Тверь прибудут участники международного автопробега ДОСААФ России, посвященного 90-летию со дня образования организации. Мероприятие призвано поддержать интерес молодежи к воинской службе, занятиям спортом и активному образу жизни.

13 августа в 10:00 на Смоленском воинском захоронении состоится торжественная церемония передачи символов автопробега от Ростовской области. На братском захоронении соберутся более 100 человек: представители молодежных патриотических объединений, Поста № 1, военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, спортсмены и школьники, жители Твери.

Планируется, что после колонна из 7 легковых автомобилей и ретротехники в сопровождении мотоциклистов проследует по центральным улицам города.

Маршрут автопробега ДОСААФ России пролегает через 82 субъекта РФ, а также города Беларуси. Общая протяженность маршрута — около 12 тыс. км. Он стартовал от города воинской Славы Владивостока, проходит через города Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала, Поволжья, город-герой Волгоград и завершится в городах-героях Севастополе и Минске.

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Метки: автопробегу ДОСААФ автопробег
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Комментарии (1)

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Правильно! Нефиг молодежи бегать и прыгать,
ударим автопробегом по Здоровому Образу Жизни!
    09.08.2017 12:02
    0 | 0
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