Тверская область присоединится к международному автопробегу ДОСААФ России

12 августа в Тверь прибудут участники международного автопробега ДОСААФ России, посвященного 90-летию со дня образования организации. Мероприятие призвано поддержать интерес молодежи к воинской службе, занятиям спортом и активному образу жизни.

13 августа в 10:00 на Смоленском воинском захоронении состоится торжественная церемония передачи символов автопробега от Ростовской области. На братском захоронении соберутся более 100 человек: представители молодежных патриотических объединений, Поста № 1, военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, спортсмены и школьники, жители Твери.

Планируется, что после колонна из 7 легковых автомобилей и ретротехники в сопровождении мотоциклистов проследует по центральным улицам города.

Маршрут автопробега ДОСААФ России пролегает через 82 субъекта РФ, а также города Беларуси. Общая протяженность маршрута — около 12 тыс. км. Он стартовал от города воинской Славы Владивостока, проходит через города Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала, Поволжья, город-герой Волгоград и завершится в городах-героях Севастополе и Минске.