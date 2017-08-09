Бойцы студотрядов Тверьэнерго работают на объектах электросетевого комплекса

В филиале ПАО МРСК Центра» продолжается трудовой сезон студенческих энергетических отрядов «Прометей» (Конаковский энергетический колледж) и «ЭЛЭ-2017» (Тверской государственный технический университет). Студенты успешно сдали экзамены, каждому из них присвоена 2 группа по электробезопасности.

Рабочий день бойцов студенческих отрядов Тверьэнерго в Калининском и Конаковском районах электрических сетей (РЭС) начинается одинаково. С утра они проходят целевой инструктаж, получают маршрутные листы и выезжают вместе с бригадами по учету электроэнергии на съем показаний приборов учета потребителей.

- Специфика трудовой деятельности студентов обусловлена основной задачей, стоящей в этом году перед филиалом – борьбой с потерями электрической энергии, а именно бездоговорным и безучётным потреблением ресурса, — пояснил Антон Балакин, заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по развитию и реализации услуг.

Помимо снятия показаний приборов учета у потребителей физических лиц и занесения их в специальные программы, ребята осуществляют визуальный осмотр счетчиков на предмет целостности пломб.

- Работа в студотряде мне, безусловно, нравится, так как она напрямую связана с выбранной мною специальностью «Электротехника и Электроснабжение». За две прошедшие недели я получил много опыта и в будущем также хотел бы работать в этом направлении. Сейчас мы занимаемся снятием показаний приборов учета и мне интересно общение с населением, взаимодействие с коллективом, — поделился впечатлениями Михаил Скрипкин, участник студенческого отряда «ЭЛЭ-2017».

С собой у каждого бойца студотряда – сухой паек. Кроме того, они обеспечены спецодеждой, фирменными рюкзаками и бейсболками. А по окончании трудового семестра каждый получит достойную заработную плату.

Стоит отметить, что энергетики активно вовлекают студентов в спортивную и культурную жизнь Тверьэнерго. Так, ребята уже побывали на II туристическом слете команд тверского филиала МРСК Центра, где испытали полосу туристической техники, попробовали полевую кухню, посмотрели, как проходит водный этап на байдарках и помогли организаторам провести спортивное ориентированное. За активное участие в Слете оба отряда «Прометей» и «ЭЛЭ-2017» получили благодарственные письма от Тверьэнерго.