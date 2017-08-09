В посёлке Молоково прокуратура требует снести аварийные дома

Прокуратура Молоковского района проверила исполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья. В ходе проверки установлено, что четыре многоквартирных дома, расположенных в посёлке Молоково Тверской области, были признаны аварийными ещё в 2011 году.

В 2016 году жителей переселили в новый дом, а старые должны были снести до 30 июня 2017 года.

Однако до настоящего времени администрация посёлка так и не удосужилась это сделать.

Наличие свободного доступа в брошенные аварийные дома создаёт угрозу жизни и здоровью в связи с возможностью их обрушения, а также представляют опасность для жителей домов, проживающих по соседству.

По результатам проверки прокурор района в адрес главы администрации посёлка Молоково вынес представление с требованием снести ветхое жильё и благоустроить территорию.

Представление находится на рассмотрении.