В посёлке Молоково прокуратура требует снести аварийные дома

Прокуратура Молоковского района проверила исполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья. В ходе проверки установлено, что четыре многоквартирных дома, расположенных в посёлке Молоково Тверской области, были признаны аварийными ещё в 2011 году.
В 2016 году жителей переселили в новый дом, а старые должны были снести до 30 июня 2017 года.
Однако до настоящего времени администрация посёлка так и не удосужилась это сделать.
Наличие свободного доступа в брошенные аварийные дома создаёт угрозу жизни и здоровью в связи с возможностью их обрушения, а также представляют опасность для жителей домов, проживающих по соседству.
По результатам проверки прокурор района в адрес главы администрации посёлка Молоково вынес представление с требованием снести ветхое жильё и благоустроить территорию.
Представление находится на рассмотрении.
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ДеД
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09.08.2017 11:28
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