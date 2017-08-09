tvernews.ru
09 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В посёлке Молоково прокуратура требует снести аварийные дома

09 Августа 2017 10:08
Автор:

Прокуратура Молоковского района проверила исполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья. В ходе проверки установлено, что четыре многоквартирных дома, расположенных в посёлке Молоково Тверской области, были признаны аварийными ещё в 2011 году.

В 2016 году жителей переселили в новый дом, а старые должны были снести до 30 июня 2017 года.
Однако до настоящего времени администрация посёлка так и не удосужилась это сделать.

Наличие свободного доступа в брошенные аварийные дома создаёт угрозу жизни и здоровью в связи с возможностью их обрушения, а также представляют опасность для жителей домов, проживающих по соседству.

По результатам проверки прокурор района в адрес главы администрации посёлка Молоково вынес представление с требованием снести ветхое жильё и благоустроить территорию.

Представление находится на рассмотрении.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: молоково переселение граждан из аварийного жилья прокуратура тверской области
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • ДеД 
    Мля, что же вы еуропейский опыт-то не перенимаете?
    Прикрепленные изображения:
    09.08.2017 11:28
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери обрушилось здание Речного вокзала

2017-08-08 07:17
115

Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводить анкетирование пациентов

2017-08-07 10:59
85

Церковный и общественный деятель Лейгода выступил против рекламы безалкогольного пива

2017-08-04 13:54
64

Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

2017-08-06 11:51
60

В Твери снимают рельсы на улице Советской и думают, как сделать полосу для общественного транспорта

2017-08-02 17:32
57

Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

2017-08-07 11:51
57

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

2017-08-08 13:05
55

"Расплескалась синева": как празднуют День ВДВ в Твери

2017-08-02 16:40
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100