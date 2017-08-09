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В Тверской области женщина попала в больницу после того, как ее избил муж

09 Августа 2017 10:03
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В дежурную полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи госпитализации 27-летней жительницы села Ерёмково, женщину избили.

В день происшествия между потерпевшей и её мужем 1986 года рождения дома произошел конфликт. Мужчина нанёс своей супруге несколько ударов по голове и телу.

Возбуждено уголовное дело по статье  «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: муж избил жену криминал в Тверской области
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Комментарии (12)

  • Кубит 
    А как же закон о декриминализации домашнего насилия? Или он не впервый раз оформляется полицией?
Должныж были понять и простить.
    09.08.2017 10:18
    0 | 1

  • kudimov 
    По заголовку понятно кто попал в больницу, но непонятно кто кого избил.
    09.08.2017 10:19
    0 | 2

    • horton 
      Затейник Вы, Кудимов )))
      09.08.2017 10:23
      0 | 0

      • kudimov 
        А че, избила мужа и слегла с горя) Не?
        09.08.2017 10:25
        0 | 2

        • horton 
          Ну не буду спорить. У Вас стаж семейной жизни моего )))
          09.08.2017 11:36
          0 | 0

          • kudimov 
            Вас как кот укусил, то сразу стали странно писАть)))
            09.08.2017 11:42
            0 | 1

            • horton 
              Хотите сказать, что я ошибаюсь на счёт стажа?)
              09.08.2017 11:52
              0 | 0

              • kudimov 
                Прочитайте, что Вы написали
                09.08.2017 12:10
                0 | 0

                • horton 
                  Ой! Теперь вижу, что слово "больше" пропустила. )))
Не судите строго: стояла в вышневолоцкой пробке, писала без очков, ну и на укус кота теперь мне всегда "скидка" )))
                  09.08.2017 12:46
                  0 | 1

    • Кубит 
      Чё не понятно? Не тупите.  Женщину мужем избили.
Взяли мужа за ноги и о женщину Хрясь!!!
Написано ж - "...после избиения мужем"
      09.08.2017 11:28
      0 | 1

  • bae99 
    Заголовок в стиле ТИА!
    09.08.2017 10:29
    0 | 1

  • Neitrino 
    ТИА, может быть мужЕМ (в заголовке)?
    09.08.2017 10:29
    0 | 3
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