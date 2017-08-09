В Тверской области женщина попала в больницу после того, как ее избил муж

В дежурную полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи госпитализации 27-летней жительницы села Ерёмково, женщину избили.
В день происшествия между потерпевшей и её мужем 1986 года рождения дома произошел конфликт. Мужчина нанёс своей супруге несколько ударов по голове и телу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает УМВД России по Тверской области
Комментарии (12)
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Neitrino
09.08.2017 10:29
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