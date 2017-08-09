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Почему болеют наши суставы, как их лечить и как помочь самому себе оставаться в движении - читайте в интервью ТИА

Почему болеют наши суставы, как их лечить и как помочь самому себе оставаться в движении - читайте в интервью ТИА - ТИА
09 Августа 2017 09:11
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Фоторепортаж

К врачу травматологу-ортопеду мы обращаемся при получении травм или приходим с жалобами на боли в суставах и позвоночнике. В этой статье мы поговорим именно о заболеваниях и проблемах нашего опорно-двигательного аппарата. Почему у нас начинают болеть суставы? Какую помощь и лечение вы можете получить в Твери? Что такое эндопротезирование? Как правильно подобрать обувь? Что такое ортопедические товары? Ответы - в интервью ТИА с заведующим ортопедического отделения тверской городской больницы №1 Сергеем  Быстровым.

Сергей Викторович Быстров закончил Тверскую медицинскую академию. Специальность травматолога - ортопеда выбрал по простой причине: «при выписке пациента, поступившего в тяжёлом состоянии, в коляске или на носилках, видишь, как после лечения он покидает больницу на своих ногах. Очень важно видеть результат своей работы здесь и сейчас». После окончания ординатуры работал сначала в травматологическом отделении Тверской областной больницы, а затем возглавил ортопедическое отделение в клинической больнице №1 им. В.В. Успенского.

Почему болят суставы и как их лечить

Сейчас среди населения распространены дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата: деформирующие артрозы, остеохондрозы, которым больше подвержены люди преклонного возраста – старше 50 лет. К сожалению, в настоящее время обращаются много пациентов в запущенной стадии, когда необходимо оперативное лечение, но все чаще приходят молодые люди возраста 30-40 лет и даже 25. (причин этому явлению много, но наиболее частые – врожденные  дисплазии суставов, родовые травмы, отдаленные последствия перенесенных травм).

- Этиология артрозов постоянно пересматривается. Если раньше считалось, что причиной были возрастные нарушения обмена веществ в хрящевой ткани, то сейчас уже говорят о воспалительной природе заболевания, поэтому лечение проводится совместно с врачами  ревматологами.

Методы лечения разнообразны. Начинается всё с консервативного лечения. В первую очередь, как бы это банально не звучало, пациентам с избыточным весом необходимо похудеть. Врач также корректирует режим труда и отдыха (нагрузки), поскольку, скажем, долгое стояние или сидение в одной и той же позе – это плохо, как и тяжёлый физический труд.

К примеру, если вы работаете в офисе за компьютером, всё время сидя, а двигается только правая рука, щёлкая «мышью», то в конечном итоге это приводит к классической проблеме: возникает перенапряжение одних мышц и их спазмы, другие мышцы не работают и атрофируются, нарушается кровоснабжение тканей. День за днём такой образ жизни приведёт к дистрофическим заболеваниям суставов.   

Ортопеды назначают физические упражнения и лечебную физкультуру,  а также  физиолечение: массаж, прогревания, магнитотерапия, лазеротерапия и др.    

Для разгрузки суставов рекомендуется носить различные приспособления – ортезы или бандажи.

Очень полезным является  санаторно-курортное лечение в профильных учреждениях с грязевыми, родоновыми или серо-водородными ваннами.

Следующий этап - это медикаментозное лечение: пациентам выписывают в течение нескольких месяцев принимать хондопротекторы – препараты, улучшающие обменный процесс в хрящевой ткани; нестероидные  противовоспалительные и обезболивающие препараты в различных лекарственных формах для системного и местного действия. При неэффективности указанных лекарств по строгим  показаниям назначаются гормональные препараты. Иногда используют метод внутрисуставного введения лекарств, которые улучшают регенерацию, обезболивают, нормализуют циркуляцию суставной жидкости – всё это помогает замедлить процесс разрушения и деформации сустава.   

Эндопротезирование

Когда все  из выше перечисленного в комплексе не помогает, приходит время для операций. В Твери пока бесплатно  можно сделать только эндопротезирование тазобедренного сустава, а вот чтобы поменять коленный сустав, нужно уже ехать в Москву, Санкт-Петербург  или  другие федеральные центры травматологии и ортопедии. Хотя в настоящее время проводится организационная работа о выполнении  эндопротезирования коленного сустава в нескольких клиниках Твери и Вышнего Волочка.  Вообще в России потребность подобных операций составляет 300 000 в год, а по факту выполняется  в два раза меньше.

- Операции по эндопротезированию суставов считаются технически достаточно сложными, происходит большая кровопотеря, к тому же потом наступает длительный период реабилитации – от 3 до 6 месяцев и больше (в том числе пациент передвигается на костылях). Операция по замене тазобедренного сустава длится от 1 до 1.5 часов, а вот по замене коленного сустава дольше -  до 2.5 часов.

В Твери используют импланты из титана или из сплава кобальт/хром с полиэтиленовыми компонентами – они износоустойчивые и биологически инертные, то есть хорошо приживаются в организме. Есть протезы как отечественные, так и импортные (Англия, Германия, Франция, США и др.), цены, конечно, как и качество, тоже различаются: от 20 -50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей за имплант.     

Много сейчас поступает пожилых пациентов с переломами проксимального отдела  бедра, которых существует несколько разновидностей, и для каждой есть своя тактика лечения. Если раньше пациенты мучились в гипсе на скелетном вытяжении несколько месяцев, то теперь врачи предпочитают оперативное лечение: как протезирование, так и остеосинтез – соединение  отломков металлическими фиксаторами. Причём успех в лечении зависит от сроков выполнения операции – чем раньше, тем лучше – буквально в первые дни после перелома, иначе начнутся необратимые изменения в головке бедра  – асептический некроз.

Женская проблема - "шишки" на стопах

На втором месте среди самых распространённых ортопедических заболеваний – деформация стоп, как правило, у женщин – так называемые «косточки» или «шишки» на пальцах, а по-научному – деформация  плюснефалангового сустава первого пальца. Головка первой  плюсневой кости  при этом выступает кнутри, могут даже формироваться костные наросты. Со временем в суставе развивается артроз, а значит, появляются  боли.

- Женщины – существа более нежные и гибкие, у них мягче связочный аппарат. Почему возникают «шишки»? Это проявление поперечного плоскостопия, то есть из-за слабых связок происходит распластанность переднего отдела стопы. Большое значение имеет наследственность, ещё одна причина – высокие каблуки, больше 4 см, и узкие носы обуви.

Лечение снова и консервативное (ортопедические стельки, массаж, физиопроцедуры, мази, хондопротекторы), и оперативное  - при этом хирурги будут проводить реконструкцию переднего отдела  стопы: остеотомии (искусственные переломы костей), затем перемещение косточек и их правильная фиксация с помощью металлических винтов. Гипс после таких операций уже на накладывают, как раньше («сапожки»), а пациенты ходят в специальных послеоперационных туфлях в течение 1.5 месяцев и могут даже двигать пальцами.

Правильная обувь

- Мы – ортопеды – не любим обувь на высоких каблуках.   Мы не рекомендуем длительное ношение обуви с узкими носами и высокими каблуками. Обувь должна быть комфортной, удобной, пусть на небольшой платформе. Также для улучшения кровообращения нужно регулярно делать массаж и заниматься физкультурой. Если женщина постоянно ходила на высоких каблуках, то она, очень вероятно, и не сможет ходить на сплошной подошве из-за болей. Поэтому каблук до 4 см допустим, и он должен быть с широким основанием, чтобы нога не подворачивалась. В идеале обувь должна повторять форму стопы, желательно, чтобы был супинатор. И пожалуйста, не верьте рекламе в интернете или в других источниках о чудодейственных мазях, средствах и т.д. Панацеи нет, лечение должно быть комплексным и под наблюдением врача.   

При высоком каблуке идёт нагрузка на передний отдел стопы, а если при этом пальцы ещё и сжаты узкими носами туфель, то нагрузка возрастает вдвойне.     

Немного о плоскостопии и остеопорозе

Ещё один бич наших ног – это плоскостопие. Чем оно опасно? Плоскостопие может вызывать дискомфорт и даже сильные боли при ходьбе, а значит, ограничивает нагрузки. Плоскостопие бывает разное – продольное или поперечное, и в конечном итоге, также может привести к артрозам суставов стопы.  Хотя часто оно просто бессимптомное.

Узнать о наличии такой патологии можно и самим. Достаточно босой ногой сделать отпечаток на песке или мокрой ногой на полу. Далее смотрим: есть пятка, есть пальцы, а вот перемычка между ними в идеале должна быть узенькой – 1/3 от ширины стопы. Если больше – ну вот оно – пресловутое плоскостопие.

Корректируем его ортопедическими стельками, массажами, ЛФК.

У многих  женщин после наступления менопаузы вследствие гормональных изменений развивается остеопороз, большое значение  имеет наследственность. Остеопороз развивается постепенно и может привести к тому же перелому шейки бедра, шейки плеча, перелому предплечья в области лучезапястного сустава и др. Чтобы снизить риски переломов костей применяют комплекс мер: корректировка веса, регулярные физические прогулки на свежем воздухе, солнечные ванны для получения витамина D, препараты кальция, а также препараты, препятствующие активному вымыванию кальция из костей.  Кстати, действительно для усвоения кальция организму нужен витамин D.

- Никаких специальных диет для костей и суставов нет – это миф. Конечно, при остеопорозе, рекомендуется употреблять  продукты с повышенным содержанием кальция (молочные продукты, вяленая рыба), а также назначают различные лекарственные препараты.   В целом питание должно быть сбалансированным и здоровым. И самое главное – нельзя переедать! Здесь ничего нового или сверхъестественного. Кстати, холодцы и мармелад с желатином не оказывают никакого влияния на хрящевую ткань – это тоже миф.

Ортопедические салоны и товары

Сеть салонов "ВИТА ОРТО", пропагандируя здоровый образ жизни, предлагает широкий ассортимент только тех изделий, которые приносят пользу и облегчают нашу жизнь: ортопедические подушки и матрасы, комфортная обувь, ортопедические стельки, бандажи и корректоры осанки, массажеры и мячи, соляные лампы, товары для будущих мам и малышей, товары для путешествий, для работы и профессиональной деятельности и многое другое.

Чтобы облегчить нагрузку на позвоночник, а также избавиться от болей в спине, наладить сон, можно приобрести ортопедические матрасы. В салонах они представлены двумя видами: из пенополиуретана и со специальной прострочкой по высоте позвонков. 

Пенополиуретановые матрасы различаются по высоте – от 5 до 20 см, в зависимости от количества слоёв. Наиболее эффективным будет трёхслойный матрас: нижний – из плотного эластичного материала и создает надежную основу для всего тела; средний  - перфорированный и служит для воздухообмена; верхний - из материала с «эффектом памяти», принимающего форму нашего тела.

Ортопедические подушки нам также необходимы, чтобы разгрузить шейно-грудной отдел и снять болевой синдром. В магазинах есть как детские, начиная с грудничкового возраста, так и взрослые изделия, тоже с разной высотой валика (от 7 до 16 см).  Есть подушки с валиками, у которых есть выемка под плечо. Это очень удобно, если человек любит спать на боку или спине.

Правильно подобрать ортопедические матрас или подушку вам помогут грамотные продавцы-консультанты. Для удобства покупателей в салонах установлены кушетки, где можно самому оценить степень комфорта изделия. Впрочем, любой интересующий вас товар всегда можно примерить.

В салонах «Вита Орто» можно приобрести взрослую и детскую ортопедическую обувь (с жёстким или высоким задником, специальным ротационным каблуком), в широком ассортименте представлены стельки для профилактики плоскостопия и амортизации стопы при ходьбе – каркасные, с глубокой пяткой, полустельки.

Для реабилитации в постоперационный период или после травмы, для разгрузки суставов, при паховых или пупочных грыжах и даже для усиленных занятий спортом используют различные бандажи, корсеты, так называемые наколенники и другие ортезы с различной степенью фиксации, которые также можно приобрести в ортопедических салонах «Вита Орто».  

Помните, что только профилактика и применение ортопедических изделий прямо сейчас избавит Вас и Ваших детей от многих проблем в будущем! Миссия «Вита Орто» - добиться, чтобы каждый человек понимал и знал, как  можно достичь результата и сделать свою жизнь комфортнее. К тому же, этим летом компания запустила программу "Бесплатная консультативная помощь" - любой желающий может получить ответы на вопросы в области ортопедии.

Научитесь заботиться о своём здоровье здесь и сейчас, каждый день!

  • Адреса салонов:
    Тверской пр-т, д.13, тел. 34-60-17
    ул. Горького, д.108, тел. 52-23-51
    ул. Коминтерна, д.67/2, тел. 64-01-02
    ул. Вагжанова, д. 21 (ТЦ Ямской, 2 эт.), тел. 64-16-15
    пр-т Ленина, д. 35 (ТЦ Спутник), тел. 64-70-80

    Интернет-магазин:
    http://vitaorto.ru 
    Группа ВКонтакте:
    https://vk.com/vitaorto 

 

 

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Комментарии (1)

  • Кубит 
    Сергей Викторович тоже кандидат в депутаты (не слежу, не в курсе), или просто и бескорыстно информирует население?
    09.08.2017 10:12
    1 | 1
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