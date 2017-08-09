С начала года в Тверской области проведено более 1350 продовольственных ярмарок

Свыше 1350 продовольственных ярмарок прошли с начала года в 23 муниципальных образованиях Тверской области. Ярмарки были организованы в Твери, Андреапольском, Бежецком, Весьегонском, Жарковском, Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Молоковском, Нелидовском, Оленинском, Осташковском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Удомельском, Фировском районах.
Как правило, на ярмарках представлены мясо и мясные полуфабрикаты, рыба, молоко и молочные продукты, мёд, овощи и другие продовольственные товары от производителей Верхневолжья.
На прошлой неделе в муниципалитетах региона проведено 44 продовольственные ярмарки, три из них - в областном центре. Свои товары представили 27 производителей АПК из 10 районов.
В Тверской области продолжается оперативный мониторинг цен на отдельные продукты в торговых сетях и на розничных рынках. Согласно данным Тверьстата, на прошедшей неделе зафиксировано снижение цен на капусту, лук репчатый, картофель, пшено, гречневую крупу, рис, куриные яйца, ряд мясных полуфабрикатов, сообщает правительство Тверской области
Комментарии (2)
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kudimov
09.08.2017 10:14
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