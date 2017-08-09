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С начала года в Тверской области проведено более 1350 продовольственных ярмарок

09 Августа 2017 09:37
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Свыше 1350 продовольственных ярмарок прошли с начала года в 23 муниципальных образованиях Тверской области. Ярмарки были организованы в Твери, Андреапольском, Бежецком, Весьегонском, Жарковском, Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Молоковском, Нелидовском, Оленинском, Осташковском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Удомельском, Фировском районах.

Как правило, на ярмарках представлены мясо и мясные полуфабрикаты, рыба, молоко и молочные продукты, мёд, овощи и другие продовольственные товары от производителей Верхневолжья.

На прошлой неделе в муниципалитетах региона проведено 44 продовольственные ярмарки, три из них - в областном центре. Свои товары представили 27 производителей АПК из 10 районов.

В Тверской области продолжается оперативный мониторинг цен на отдельные продукты в торговых сетях и на розничных рынках. Согласно данным Тверьстата, на прошедшей неделе зафиксировано снижение цен на капусту, лук репчатый, картофель, пшено, гречневую крупу, рис, куриные яйца, ряд мясных полуфабрикатов, сообщает правительство Тверской области

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Метки: продовольственные ярмарки тверская область
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Комментарии (2)

  • ДеД 
    - С начала года в тверских магазинах было совершено более полутора миллиардов покупок!
- Откуда инфа?
- Да оттуда же!
    09.08.2017 09:49
    0 | 1

  • kudimov 
    Хочу услышать чьё-нибудь мнение об этих ярмарках.  Есть в них толк то? Цены ниже чем в сетях, качество лучше?
    09.08.2017 10:14
    0 | 0
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