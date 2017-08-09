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В конце августа пройдёт городской фестиваль «Чего хочет Тверь»

09 Августа 2017 09:04
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26 и 27 августа с 11:00 до 19:00 в горсаду состоится фестиваль «Чего хочет Тверь», организаторами которого выступает Центр НКО при поддержке Администрации города Твери.

Участников Фестиваля ждет квест «Играем в город»: импровизированные ВУЗ, магазин, больница, банк, библиотека, театр и другие городские учреждения, которые подготовят задания для юных и взрослых гостей праздника. Выполнивших задания, ждут призы от орагнизаторов и партнеров Фестиваля.

В течение двух дней будет работать ресторанная зона с угощениями от тверских заведений и домашних кулинаров. На образовательной программе горожане смогут посетить открытый лекторий от экспертов в сфере городского развития и выставочную зону с историей общественного транспорта и фотоисторией Твери. Также пройдет неформальный прием граждан сотрудниками Администрации города, в рамках которого жители смогут задать интересующие вопросы. В общественной мастерской участники своими руками создадут арт-объект, а на мастер-классе по живописи нарисуют картину города.

В рамках дополнительной программы утром пройдут занятия по йоге, вечером – кинопоказ и игра в лото. Кроме того, всех гостей Фестиваля в течение двух дней ждут музыкальные выступления и танцевальные разминки от коллективов и студий города.

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Метки: чего хочет тверь фестиваль чего хочет тверь
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Комментарии (11)

  • russs 
    Твери нужен фестиваль "Кого не хочет Тверь"! И первый в списке: гаишник на букву "Ру".
    09.08.2017 09:13
    1 | 16

    • Sedmoy 
      А "Пу"? Да зрите ж вы в корень-то, наконец! "Ру" - "мелкая сошка" и принципиально ничего не решает и не решит, по-большому и принципиальному счёту. Неужели всё ещё не понятно?
      09.08.2017 10:40
      0 | 4

  • dsmile 
    Тверь хочет чтобы ответственные лица за бардак и разруху в городе оказались под следствием, а не ездили смотреть на плоды своего бездействия,попутно раздавая тупые указы и интервью.
    09.08.2017 09:15
    0 | 19

  • Zorkiy 
    Чего хочет? Парамонова хочет!
    09.08.2017 09:22
    1 | 7

    • Szpilki 
      А он хочет денег.
      09.08.2017 09:29
      0 | 9

  • Kak-to-taK 
    Мы в детстве тоже в больницу играли...
    09.08.2017 09:23
    0 | 6

  • Szpilki 
     А импровизированный ВУЗ - это пашин институт? Бу-га-га!
    09.08.2017 09:30
    1 | 6

  • abeltv 
    Вроде Парамонов в депутаты не собрался - так зачем его пиарить??? Или это такая раскрутка его риелторской компании???
Тогда это самая хреновая раскрутка из всех возможных. Или он на следующие годы в депутаты повыше метит???
Могу написать здесь, что проанализировав комментарии уважаемых коллег, и отвечая на вопрос "Что хочет Тверь" - убрать от власти прохиндеев и не специалистов, к коим отношу и г-на Парамонова. Он умеет только продавать недвижимость, и то не сам, а через своих наёмных сотрудников. Про городскую администрацию, под эгидой которой в этот "праздник" вливаются бюджетные (т.е. наши кровно заработные и отнятые государством в виде налогов) деньги, причём сумма наверное пошла немалая, можно не комментировать, там одни бездельники работают причём получают огромные деньги и ничего для города реально не делают, особенно 2 человека Корзин и Огоньков!
    09.08.2017 10:05
    1 | 4

    • Zorkiy 
      Минин и Пожарский тоже как-то не собирались в "депутаты"...
      09.08.2017 10:33
      0 | 1

  • ДеД 
    Чего хочет Тверь?
Чего хочу я!
Я за:
- общественный порядок;
- за равенство всех перед законом;
- за...
Слюшай, ти где жывёш, а?
    09.08.2017 10:10
    0 | 3

  • Vodnik-76 
    Тверь хочет, чтобы на предстоящих выборах в ТГД победили и составили в ней большинство представители Открытой России. Только как убедить избиркомы, в том, что именно эта и только эта политическая сила действительно является силой и способна заставить исполнительную власть работать, и чтобы не чинили препятствий на всех этапах избрания. Будет ОР в Думе - не нужны будут и профанации вроде импровизированных вузов
    09.08.2017 10:12
    0 | 1
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