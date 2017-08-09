В конце августа пройдёт городской фестиваль «Чего хочет Тверь»

26 и 27 августа с 11:00 до 19:00 в горсаду состоится фестиваль «Чего хочет Тверь», организаторами которого выступает Центр НКО при поддержке Администрации города Твери.

Участников Фестиваля ждет квест «Играем в город»: импровизированные ВУЗ, магазин, больница, банк, библиотека, театр и другие городские учреждения, которые подготовят задания для юных и взрослых гостей праздника. Выполнивших задания, ждут призы от орагнизаторов и партнеров Фестиваля.

В течение двух дней будет работать ресторанная зона с угощениями от тверских заведений и домашних кулинаров. На образовательной программе горожане смогут посетить открытый лекторий от экспертов в сфере городского развития и выставочную зону с историей общественного транспорта и фотоисторией Твери. Также пройдет неформальный прием граждан сотрудниками Администрации города, в рамках которого жители смогут задать интересующие вопросы. В общественной мастерской участники своими руками создадут арт-объект, а на мастер-классе по живописи нарисуют картину города.

В рамках дополнительной программы утром пройдут занятия по йоге, вечером – кинопоказ и игра в лото. Кроме того, всех гостей Фестиваля в течение двух дней ждут музыкальные выступления и танцевальные разминки от коллективов и студий города.