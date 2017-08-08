В Твери нашли пропавшую без вести 9-летнюю девочку

Девочка, 2007 г.р. 7 августа ушла из дома на пересечении улиц Орджоникидзе и Склизкова в неизвестном направлении и пропала.
Около 21.30 8 августа в ВПСО "Сова" сообщили, что ребенок найден,жив и здоров.
Девочка, 2007 г.р. 7 августа ушла из дома на пересечении улиц Орджоникидзе и Склизкова в неизвестном направлении и пропала.
Около 21.30 8 августа в ВПСО "Сова" сообщили, что ребенок найден,жив и здоров.
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