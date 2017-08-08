ЧП в Тверской области: на реке Осуга перевернулась лодка с тремя людьми

ЧП произошло около 18 часов 7 августа. На реке Осуга в Кувшиновском районе женщина и двое мужчин катались на лодке. Она перевернулась, из-за чего все трое оказались в воде. Как уточнили ТИА в УМЧС по Тверской области, мужчина 1987 г.р. смог сам выбраться на берег. Двое других числились пропавшими без вести.

Утром 8 августа тело женщины, 1973 г.р., было обнаружено. А вот судьба мужчины, 1974 г.р., остается пока неизвестной.