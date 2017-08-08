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Дмитрий Медведев поддержал предложения Игоря Рудени по созданию электронной карты водопользователей Волги

08 Августа 2017 18:56
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8 августа в Волгограде состоялось совещание по вопросам сохранения Волги, которое провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Комментируя его итоги, губернатор Игорь Руденя отметил, что премьер-министр поддержал предложения Тверской области по созданию электронной карты водопользователей Волги, борьбе с браконьерством, повышению роли регионов в мероприятиях по рыбоохране.

Инициатором появления приоритетного проекта «Оздоровление Волги» выступил президент Владимир Путин.

«Тверская область большое внимание уделяет вопросам сохранения экологии Волги. Наша основная задача – в максимально короткие сроки сделать паспорт региональной составляющей данного федерального приоритетного проекта. Уже в этом году мы наметим комплекс мероприятий, который планируем реализовать в среднесрочной перспективе», - сказал Игорь Руденя.

Среди этих мероприятий – модернизация систем водоочистки промышленных предприятий и ЖКХ крупных городов и поселков, расположенных на Волге - Твери, Торжка, Ржева, Старицы, Зубцова, Конаково. Также в перечень включён Осташков, расположенный на берегах озера Селигер, которое является единой частью волжского бассейна.

По соглашению о сотрудничестве с правительством Москвы уже реализуются проекты реконструкции очистных сооружений в населённых пунктах на берегах Иваньковского водохранилища, обеспечивающего водоснабжение города Москвы. Общий объем инвестиций – около 8,7 млрд рублей.

Реализация проектов позволит сократить сброс загрязнённых сточных вод в Волгу и привести качество воды в реке в соответствие с нормативными требованиями.

Эту работу Тверская область планирует существенно расширить за счёт участия в приоритетном проекте «Сохранение и восстановление реки Волги».

«Тверская область внесла предложения по созданию электронной карты всех водопользователей на территории Волги. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу, отметив, что она будет включена в паспорт приоритетного проекта», - уточнил губернатор.

Это позволит оперативно получать информацию в данной сфере, в том числе об условиях водопользования, объемах и качестве сбросов.

Второе предложение региона, направленное на обеспечение более строгого контроля над ситуацией в бассейне Волги, касается усиления системы рыбоохраны, которая сегодня относится к полномочиям федерального центра.

«Нами было внесено предложение по возможному участию субъектов РФ в мероприятиях по рыбоохране. Это позволит развернуть масштабную работу по борьбе с браконьерством. Кроме того, нами достигнуто соглашение с Росрыболовством о взаимодействии по увеличению зарыбления акватории Волги на территории области», - сообщил Игорь Руденя.

Из других предложений Тверской области - повешение ставок для предприятий водопользователей, нарушающих законодательство и увеличение штрафов за браконьерство в сфере добычи водных биологических ресурсов.

Информация пресс-службы Правительства Тверской области.

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Метки: дмитрий медведев игорь руденя
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Комментарии (1)

  • Proletary 
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Фауст
Всё утопить.
Мефистофель
Сейчас.
    08.08.2017 19:16
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